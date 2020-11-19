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19.11.2020 13:31
Рубрика: Власть

В Кремле заявили о необходимости защиты интернет-пользователей

Текст: Кира Латухина
Механизм для противодействия дискриминации и ущемлению интересов российских пользователей интернет-ресурсов необходим, но нужно его тщательно проработать, считают в Кремле.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

"Определенные дискриминационные действия в отношении российских клиентов этих служб имеют место. Мы были свидетелями таких действий по ущемлению интересов пользователей из России. Мы их видели последние недели, месяцы. И конечно, этому нужно противодействовать", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Механизм такого противодействия - предмет для тщательной проработки, и Песков полагает, что он будет найден в процессе обсуждения законопроекта. Напомним, что сегодня в Госдуму был внесен законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ.

Причем у глобальных интернет-платформ - проблемы не только с российскими пользователями. "У этих гигантов есть же проблемы со своими клиентами. Они же не только дискриминируют наши СМИ и наших пользователей. Они и своих пользователей тоже дискриминируют. То есть эта проблема носит более широкий характер", - заметил Песков.

"Пусть со своими они сами разбираются, а нам главное - защитить наших от такой дискриминации", - добавил пресс-секретарь президента.

Вопрос о том, какие платформы больше дискриминируют, представитель Кремля переадресовал инициаторам законопроекта. А на вопрос, какой путь ближе - блокировка этих сайтов или штрафы компаниям, сказал, что это будут решать специалисты, и в ходе обсуждения законопроекта - депутаты. Точка зрения Кремля будет формироваться по ходу этого обсуждения. "Сейчас не могу сказать, какие методы предпочтительнее", - заключил Песков.

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