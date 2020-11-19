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19.11.2020 13:03
Рубрика: Власть

В МИД РФ прокомментировали принятие в США "акта Родченкова"

Текст: Диана Ковалева
Принятый американским сенатом "акт Родченкова", согласно которому лица, причастные к схемам системного нарушения антидопинговых правил, будут привлекаться к уголовной ответственности, станет механизмом борьбы с неугодными США достижениями мирового спорта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

"Особо циничным выглядит тот факт, что на фоне масштабного и систематического использования допинга в самих США из-под сферы охвата "акта Родченкова" выведены североамериканские профессиональные спортивные лиги - это и НБА, и НХЛ, НФЛ. Нужно ли это еще каким-то образом комментировать? Конечно, нет. Все понятно: создается еще один механизм борьбы с теперь уже неугодными США достижениями мирового спорта", - заявила Захарова.

WADA обеспокоено принятием в США "закона Родченкова"

Напомним, "акт Родченкова", позволяющий американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют спортсмены из США, назван именем бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA Григория Родченкова. В самой WADA считают, что подобные законы могут появиться в других странах и будут использоваться в политических целях, например, против спортсменов из определенных государств.

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