В МИД РФ прокомментировали принятие в США "акта Родченкова"

Принятый американским сенатом "акт Родченкова", согласно которому лица, причастные к схемам системного нарушения антидопинговых правил, будут привлекаться к уголовной ответственности, станет механизмом борьбы с неугодными США достижениями мирового спорта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Особо циничным выглядит тот факт, что на фоне масштабного и систематического использования допинга в самих США из-под сферы охвата "акта Родченкова" выведены североамериканские профессиональные спортивные лиги - это и НБА, и НХЛ, НФЛ. Нужно ли это еще каким-то образом комментировать? Конечно, нет. Все понятно: создается еще один механизм борьбы с теперь уже неугодными США достижениями мирового спорта", - заявила Захарова.

Напомним, "акт Родченкова", позволяющий американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют спортсмены из США, назван именем бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA Григория Родченкова. В самой WADA считают, что подобные законы могут появиться в других странах и будут использоваться в политических целях, например, против спортсменов из определенных государств.