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19.11.2020 12:57
Рубрика: Общество

В Москве скончался народный художник России Сергей Бархин

Текст: Инга Бугулова
Народный художник России, лауреат государственных премий, известный сценограф Сергей Бархин умер на 83 году жизни. Об этом сообщили в Московском театре имени Маяковского.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

"Сергей Михайлович Бархин скончался", - приводит слова представителя театра ТАСС.

Причина смерти не называется. Место и время прощания будут сообщены позже.

Сергей Бархин родился 31 марта 1938 года в Москве. За свою карьеру он оформил более 200 спектаклей в разных странах. В 1988-90 годах был главным художником Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, где оформил оперы "Пират", "Борис Годунов", балет "Ромео и Джульетта". С 1995 по 2000 год занимал пост главного художника Большого театра. С момента основания является бессменным заведующим кафедрой сценографии Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС).

Общество Утраты Культура Театр

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