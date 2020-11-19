В частности, как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская, судом был установлен ряд запретов.

Так, аудитору Счетной палаты запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок. А также общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать интернет.