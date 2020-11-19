Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Михаила Меня меру пресечения в виде запрета определенных действий до 18 января 2021 года. Он обвиняется в крупных хищениях, совершенных во время работы на посту губернатора Ивановской области.
В частности, как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская, судом был установлен ряд запретов.
Так, аудитору Счетной палаты запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок. А также общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать интернет.