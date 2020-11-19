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Текст:   Александр Мелешенко 
15:05 19.11.2020

В Москве выставили на продажу самую дорогую "двушку" в стране

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

В Москве выставили на продажу самую дорогу двухкомнатную квартиру в стране. Среди ее достоинств - расположение на 94 этаже и собственный лифт. Об этом сообщает пресс-служба башни "Федерация", где и расположены премиальные апартаменты.

Фото: GettyImages
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Площадь квартиры, несмотря на скромное количество комнат, - 465 квадратных метров, а высота потолков составляет 5,5 метра. Цена превышает полмиллиарда рублей - за один "квадрат" продавец просит 1,1 миллиона.

"Планировкой предусмотрено размещение четырех санузлов и трех ванных комнат, просторной кухни-гостиной с кабинетом, отделенным стеклянной перегородкой, а также спальни с несколькими гардеробными комнатами", - говорят в пресс-службе.

И добавляют, что в квартире будет много солнца - характерная для московской зимы плотная облачность образуется на высоте около 300 метров, а апартаменты расположены на отметке 355 метров от земли.

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