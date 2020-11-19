В Подмосковье около 5% пациентов с COVID находятся в тяжелом состоянии

В тяжелом состоянии находятся порядка 5% пациентов с COVID-19, госпитализированных в инфекционные больницы Подмосковья, сообщил губернатор Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1".

Всего в Московской области на больничный койках находятся 12 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 200 человек, еще около 4,5 тысячи больных пользуются системами подачи кислорода. "При этом от 22% до 28% инфекционных коек в наших госпиталях остаются свободными", - подчеркнул губернатор.

За последние сутки в Подмосковье выявили еще 880 больных коронавирусом.