В Росавиации спрогнозировали восстановление авиаперевозок в 2021 году

Российские авиакомпании, пострадавшие от снижения пассажиропотока в ситуации пандемии нового коронавируса, восстановят перевозки в следующем году на 80% от уровня 2019 года, заявил замглавы Росавиации Алексей Новгородов на площадке форума "Транспортная неделя".

"Восстановление авиаперевозок российскими авиакомпаниями в 2021 году планируется на уровне не выше 80% относительно показателей 2019 года", - сказал Новгородов.

Несмотря на общую положительную динамику, пассажиропоток в 2020 году прогнозируется на уровне около 50% от объемов 2019 года, заметил он.

По словам Новгородова, в России восстановление внутренних авиаперевозок произошло более высокими темпами, чем в других странах. Но после завершения летнего сезона вновь начался спад. За 2019 год российские авиакомпании перевезли более 128,1 млн пассажиров.