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19.11.2020 08:46
Рубрика: Экономика

В Роскачестве назвали самую качественную водку

Текст: Ольга Игнатова
Эксперты Роскачества исследовали водку из спирта сорта "люкс" либо "альфа". Всего по 30 параметрам качества и безопасности оценили 23 товара от 14 российских производителей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для того, чтобы выяснить природу спирта (пищевой или технический) эксперты проверили водку на содержание метилового спирта, уксусного альдегида, токсичных химических элементов (свинец, ртуть, кадмий, мышьяк) и фурфурола (побочный продукт брожения при очистке). Весь исследованный алкоголь оказался безопасным, он соответствовал требованиям закона о регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. При этом 19 товаров из 23 получили высшую оценку рейтинга Роскачества - пять баллов.

Фото: iStock
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Теперь они могут претендовать на получение российского Знака качества. Все образцы изготовлены на основе пищевого спирта, они не содержат денатурирующих веществ и фурфурола. Содержание токсичных веществ и метанола (метилового спирта) в них ниже установленного уровня. В каждой бутылке именно столько градусов, сколько указано на маркировке.

Однако у экспертов возникли замечания к способу очистки водки - содержание кальция и магния не позволяет утверждать, что водка очищена молоком, как заявлено в маркировке. Такие претензии есть к продуктам двух торговых марок. Ещё к двум образцам есть замечания по вкусу (он жгучий и резкий).

В Росалкогольрегулировании напоминают, что потребители всегда могут проверить подлинность приобретаемого алкоголя в бесплатном приложении АнтиконтрафактАлко. Там же можно проверить легальность работы магазина и при необходимости сообщить об обнаруженном правонарушении, уточнил официальный представитель Росалкогольрегулирования Александр Куликов.

Фото: iStock
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Эксперты Роскачества также выяснили, есть ли кардинальная разница между относительно бюджетной и дорогой водкой. И дешевая, и дорогая водка оказалась безопасной. В нескольких образцах выявлены несоответствия требованиям ГОСТа по органолептике (вкусу). Дегустационная оценка у водки должна быть не менее 9,4 балла. Оценка за дегустацию двух торговых марок составили 9,1 балла. Вкус у напитков оказался жгучим и резким. Также у этих торговых марок выявлено высокое содержание сульфатов. Неудивительно, что при дегустации эти марки получили низкие оценки, так как именно сульфаты придают водке горечь.

А вот спирт все производители используют качественный. "В настоящее время чаще всего водка производится на основе спирта этилового ректификованного "люкс" или "альфа". Спирт "люкс" вырабатывается из различных видов зерна (пшеница, рожь, тритикале, кукуруза) и их смеси в различных соотношениях. Спирт "альфа" - из пшеницы, ржи или их смеси", - пояснила Марина Медриш, заведующая лабораторией Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии (ВНИИПБТ).

Проблема качества и безопасности водки касается, по ее словам, в основном нелегальной розницы, где отсутствует контроль.

Фото: iStock
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"В год в лицензированной рознице продается порядка миллиарда литров водки, которая проходит жесткий контроль. К сожалению, есть и нелегальный сектор (например, магазины, не имеющие лицензии, павильоны и т. д.), где ежегодно реализуется порядка 250 миллионов литров нелегальной водки. Такая продукция производится в полукустарных условиях с применением ворованного нелегального спирта и часто не соответствует обязательным требованиям технических регламентов", - отмечает глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Подробности исследования и рейтингах водок можно узнать на сайте Роскачества.

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