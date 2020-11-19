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19.11.2020 18:56
Рубрика: Экономика

В России наладят производство подшипников для инновационных поездов

Текст: Евгений Гайва

В России начнется выпуск подшипников для инновационных поездов из отечественных комплектующих по американским технологиям. Меморандум о сотрудничестве подписали Минтранс России, российский производитель подшипников ЕПК и американская холдинговая компания "Амстед рейл" на площадке форума "Транспортная неделя 2020".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В документе закреплено намерение сторон максимально повысить степень локализации технологий в России и в дальнейшем передать их российскому промышленному сектору.

Как отметил заместитель министра транспорта - руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Токарев, Минтранс стремится к тому, чтобы спрос на подшипники полностью закрывали отечественные предприятия. "Рассчитываем в скором времени это сделать", - сказал он.

Локализация производства подпишников сделает российскую промышленность независимой от импортных поставок, уточнили в Минтрансе.

Сотрудничество российского производителя и американской компании успешно развивается с 2009 года. Современные кассетные подшипники, которые служат в 2,5 раза дольше обычных, производятся на совместном предприятии в Саратове.

По словам вице-президента - исполнительного директора по международной деятельности "Амстед рейл", уже более 100 тысяч инновационных грузовых вагонов на железных дорогах России оборудованы кассетными подшипниками, произведенными на совместном предприятии.

Экономика Отрасли Промышленность Экономика Бизнес Инновации Правительство Минтранс

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