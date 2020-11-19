В России наладят производство подшипников для инновационных поездов

В России начнется выпуск подшипников для инновационных поездов из отечественных комплектующих по американским технологиям. Меморандум о сотрудничестве подписали Минтранс России, российский производитель подшипников ЕПК и американская холдинговая компания "Амстед рейл" на площадке форума "Транспортная неделя 2020".

В документе закреплено намерение сторон максимально повысить степень локализации технологий в России и в дальнейшем передать их российскому промышленному сектору.

Как отметил заместитель министра транспорта - руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Токарев, Минтранс стремится к тому, чтобы спрос на подшипники полностью закрывали отечественные предприятия. "Рассчитываем в скором времени это сделать", - сказал он.

Локализация производства подпишников сделает российскую промышленность независимой от импортных поставок, уточнили в Минтрансе.

Сотрудничество российского производителя и американской компании успешно развивается с 2009 года. Современные кассетные подшипники, которые служат в 2,5 раза дольше обычных, производятся на совместном предприятии в Саратове.

По словам вице-президента - исполнительного директора по международной деятельности "Амстед рейл", уже более 100 тысяч инновационных грузовых вагонов на железных дорогах России оборудованы кассетными подшипниками, произведенными на совместном предприятии.