В России перестанут выдавать свидетельства о разводе

Записи актов гражданского состояния в России вскоре станут цифровыми, заявил на праздничной коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС), посвященной ее 30-летию, глава ФНС Даниил Егоров. Это означает скорый уход в историю бумажных свидетельств о разводе, но традиционные свидетельства о браке, скорее всего, останутся. Органы ЗАГС работают в единой информационной базе - Федеральной государственной информационной системе "Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния" (ЕГР ЗАГС). Операторы системы - ФНС. ЕГР ЗАГС - это облачный реестр всех записей актов гражданского состояния. До конца года будут оцифрованы сведения с 1926 года, а это 525 млн записей, которые до сих пор разрозненно хранились на бумаге.

Как подчеркивают в ФНС, в ближайшем будущем - переход на реестровую модель и отказ от некоторых видов бумажных бланков. Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей, а свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии, отмечают в службе.

По словам замглавы ФНС России Виталия Колесникова, на базе ЕГР ЗАГС создается Единый регистр населения, который станет эталонным источником достоверных сведений о физических лицах. "Он станет самым востребованным ресурсом о физических лицах буквально через год-два. Мы создаем этот ресурс как единую точку эталонных и достоверных сведений, с которыми будут сверяться другие информационные системы ведомств, которые будут востребованы при оказании услуг, при статистическом учете. Мы дадим хороший инструмент прогнозирования социально-экономического развития страны. Сейчас перепись проводится раз в 10 лет, что недостаточно при современных темпах развития", - сообщил он.