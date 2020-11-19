В России пройдет лесная инвентаризация

Государственная инвентаризация лесов, второй цикл которой начнется в 2021 году, позволит определить общий запас древесины даже в самых отдаленных лесах с точностью до 10%. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Минприроды. Но для того, чтобы это стало возможно, до конца года должен быть принят новый порядок проведения государственной инвентаризации лесов, добавили в ведомстве.

"Государственная инвентаризация лесов проводится, чтобы определить количественные и качественные характеристики лесов статистическим методом, - объяснили в министерстве. - Целевым критерием является точность определения общего запаса насаждений. При зонировании лесов выделены три территориальные зоны по интенсивности ведения лесного хозяйства. Первая - высокоинтенсивная (занимает 15% территории лесного фонда или 174 млн га), вторая - интенсивная (27% или 324,5 млн га) и третья - экстенсивная (58% или 689,1 млн га). Погрешность определения общего запаса древесины в этих зонах составляет до 5%, 7% и 10% соответственно".

Определяя, к какой зоне отнести тот или иной участок лесного фонда, специалисты ФГБУ "Рослесинфорг" оценивали насколько полно он вовлечен в мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, уровень использования расчетной лесосеки, долю арендованных территорий от площади лесничества. Кроме того, принимались во внимание и наличие дорог в лесу, а также продуктивность насаждений.

"Зонирование носит прикладной характер: оно применяется при организации и планировании работ по государственной инвентаризации лесов и не используется в ходе выполнения мероприятий по воспроизводству и защите лесов от пожаров, а также их использовании", - заверили в Минприроды.

В качестве приоритетного метода предполагается использовать данные дистанционного зондирования Земли.

До сих пор периодичность государственной инвентаризации лесов в России не была установлена. Теперь же предельный срок для региона будет ограничен пятью годами, а для страны в целом - десятью, добавили в ведомстве. Там считают, что это позволит принимать управленческие решения на основе самой актуальной и достоверной информации об основных количественных и качественных характеристиках лесов.

Данные государственной инвентаризации лесов будут использовать и при расчетах возможностей углеродного секвестра, чтобы подкрепить аргументы России на переговорах по установлению справедливой ставки трансграничного углеродного налога Евросоюза для отечественных экспортеров. Кроме того, с помощью собранных сведений инвесторам будет проще принимать решения о тех проектах, которые они захотят реализовать в российской лесной отрасли.