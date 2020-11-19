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19.11.2020 10:20
Рубрика: Экономика

В российских аптеках возник дефицит "Йодомарина"

Текст: Ольга Игнатова
Популярный препарат для профилактики йододифицита "Йодомарин" практически исчез из ряда российских аптек. Представители сетей в качестве основной причины исчезновения препарата называют отсутствие поставок от дистрибьюторов. Но, как сообщил РБК глава сети "Неофарм" Евгений Нифантьев, отгрузки препарата начались, дефицит планируется ликвидировать к концу ноября.

Интересно, что, по данным аналитической компании DSM Group, "Йодомарин" занимает лидирующую долю рынка по аптечным продажам (93,1% в рублях и 89,1% в упаковках). Препарат используется для профилактики заболеваний щитовидной железы и при дефиците йода в организме. Аналог - йодированная соль. Но врачи и диетологи настоятельно рекомендуют россиянам сократить до минимума употребление соли, которая, как известно, сильно задерживает вывод жидкости из организма и нарушает, тем самым, обмен веществ. В результате появляются отеки и лишние килограммы.

Фото: Роспотребнадзор/ТАСС
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Падение продаж "Йодомарина" началось в середине сентября. В октябре 2020 года было продано немногим больше 123 тыс. упаковок (в прошлом октябре 320,5 тыс. упаковок ). В Росздравнадзоре РБК сообщили, что не получали писем от производителей о приостановке или прекращении производства препарата. Всего, по данным ведомства, в 2020 году производителем было выпущено в гражданский оборот более 400 тыс. упаковок "Йодомарина" в дозировке калия йодида 100 и более 1 млн 600 тыс. упаковок препарата в дозировке 200.

Дистрибьюторы называют разные причины сложившегося дефицита. Так, коммерческий директор фармкомпании "Пульс" Вадим Копылов объяснил пропажу препарата проблемами производства. "Препарат к нам приходит, но в ограниченных количествах", - сообщил он. Представитель компании "Катрен" отметил, что "Йодомарина" на остатках практически нет. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов пояснил, что дефицит препарата может частично объясняться и возникавшими осенью проблемами с маркировкой.

Сейчас ситуация улучшилась, но проблемы в рамках дистрибуции и производства осталась. "Пока были запасы немаркированных препаратов, проблема более-менее нивелировались, но сейчас за счет ажиотажа и сезонного подъема спроса немаркированной продукции остается все меньше по определенным препаратам. Дефицит перешел из аптек на уровень опта", - считает эксперт.

Фото: AP Photo/Mahesh Kumar A
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Как добавил глава Ассоциации международных фармпроизводителей Владимир Шипков, упрощенный уведомительный порядок маркировки предназначался для аптек и дистрибьюторов, но на производителей это правило не распространяется, поэтому сбои с поставками остаются.

В свою очередь, оператор маркировки - ЦРПТ - говорит, что отсутствие или наличие "Йодомарина" никак не может быть связано с маркировкой. "В обороте, в основном в оптовом звене, находится 150 тыс. упаковок маркированного препарата. В системе нет ни одной упаковки "зависшего" "Йодомарина", - указали там. В ЦРПТ подчеркивают, что упрощенный уведомительный порядок распространяется на всех участников отрасли, включая производителей.

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