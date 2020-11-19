В США смертность из-за COVID-19 достигла наивысших показателей за полгода

Суточная смертность от коронавируса достигла в США полугодичного максимума. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет свою статистику на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Так, 18 ноября в США жертвами COVID-19 стали 1 707 человек. Это наиболее высокие цифры, начиная с 14 мая этого года, пишет ТАСС. Предыдущий антирекорд был установлен в середине апреля, когда за сутки скончались более 2,6 тысячи американцев.

По данным специалистов, суточный рост числа случаев заражения ускорился в США за последнюю неделю на 29%. При этом в 47 из 50 американских штатов заболеваемость выросла как минимум на 10%. На сегодняшний день наиболее тяжелая ситуация в Огайо, Индиане, Айове, Небраске, Вайоминге, а также в Северной и Южной Дакоте.

Всего в США зафиксировано более 11,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли 249 477 человек. По этим показателям страна занимает первое место в мире.