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В WhatsApp заработала очень полезная функция. Но не для всех

Текст:   Антон Благовещенский
19.11.2020,  
18:24

В бета-версии WhatsApp для iOS разработчики внедрили новую функцию, которая позволяет "отложить на потом" полученные сообщения.

Как пишет TechRadar, функция получила название "Прочесть позже". Благодаря ей новые сообщения в заархивированных или "отложенных" чатах будут приходить на устройство и добавляться в архив, но уведомлений о них пользователь получать не будет.

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Делается это, по всей видимости, для того, чтобы уменьшить количество отвлекающих пользователя факторов.

Когда именно новая возможность появится на Android-смартфонах, неизвестно.

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