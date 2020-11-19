В WhatsApp заработала очень полезная функция. Но не для всех

В бета-версии WhatsApp для iOS разработчики внедрили новую функцию, которая позволяет "отложить на потом" полученные сообщения.

Как пишет TechRadar, функция получила название "Прочесть позже". Благодаря ей новые сообщения в заархивированных или "отложенных" чатах будут приходить на устройство и добавляться в архив, но уведомлений о них пользователь получать не будет.

Делается это, по всей видимости, для того, чтобы уменьшить количество отвлекающих пользователя факторов.

Когда именно новая возможность появится на Android-смартфонах, неизвестно.