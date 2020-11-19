Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о крупнейшей за три десятилетия модернизации оборонного потенциала страны. Эти планы стали первым результатом начавшегося в этом году масштабного пересмотра внешней и оборонной политики Соединенного Королевства на фоне его выхода из состава Евросоюза. На нужды военных власти Соединенного Королевства решили дополнительно выделить рекордные 16,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 22 миллиардов в пересчете на доллары США).

Британия вновь решила нарастить военный потенциал, хотя и до этого тратила на оборону больше всех в Европе. Фото: REUTERS

Такая щедрость удивила многих комментаторов, полагавших, что власти будут скромнее удовлетворять аппетит военных во времена кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Это может вызвать вопросы у британцев, ведь военный бюджет их страны и так крупнейший в Европе: около 42 миллиардов фунтов (56 миллиардов долларов). А вот ситуация со смертностью от COVID-19 одна из самых тяжелых на континенте. Поэтому Джонсон поспешил заранее объясниться, заявив, что, несмотря на пандемию, "оборона нашей страны должна стоять на первом месте". Он сослался на самую "опасную и в высшей степени конкурентную" международную ситуацию со времен "холодной войны".

Как и другие крупные военные державы, Великобритания планирует делать все больший акцент на завоевании превосходства в кибернетическом и космическом пространствах. В частности, будут созданы Национальные кибернетические силы и специальное ведомство по вопросам искусственного интеллекта. Кроме того, сформируют новое космическое командование, которое должно будет уже к 2022 году запустить первую британскую ракету.

Резко вырастут расходы на военные исследования и разработки: с 1,5 до 5,8 миллиарда фунтов. Весомый кусок бюджетного пирога отрежут на боевые авиационные системы.