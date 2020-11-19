Власти Тибета предлагают сельчанам приобрести современные профессии

Норбу Дондруп, житель волости Гьяшинг уезда Гонгбогьямда в Тибетском автономном районе, обеднел в 2013 году, когда серьезно заболела его мать. Он пытался улучшить свое материальное положение, но ему не хватало необходимых навыков, и он потерпел неудачу. Узнав о его положении, чиновники из структур по сокращению бедности в городском округе Ньингчи, в состав которого входит уезд Гонгбогьямда, предложили свою помощь и дали ему возможность пройти курсы подготовки охранников в Лхасе. Окончив курсы, он нашел работу в Народной больнице Ньингчи.

"Благодаря правительству я нашел хорошее место и заработал достаточно денег, чтобы улучшить финансовое положение моей семьи", - говорит Норбу Дондруп.

Как и Норбу Дондруп, все больше сельских жителей Тибета рассматривают обучающие курсы как важное средство, которое может помочь им найти новую работу и улучшить материальное положение.

Чогъял живет в волости Ньангто уезда Гьянгцзе. До 2016 года его семья была бедной. От односельчан он узнал, что в городском округе Шигадзе, куда входит уезд Гьянгцзе, можно пройти курсы профессиональной подготовки и получить навыки для новой работы.

Чогъял решил, что это хорошая возможность изменить судьбу и улучшить свое материальное положение. Он поступил на обучение в Шигадзе в 2017 году и несколько месяцев назад получил сертификат аттестации сварщика. В 2018 году он основал небольшую фирму, предоставляющую услуги сварки местным стройплощадкам. Увидев, что доход фирмы стабильно растет, он стал убеждать односельчан, особенно из бедных семей, тоже выучиться на сварщиков и присоединиться к нему.

Позже Чогъял подал в местное правительство заявку, чтобы его исключили из списка бедных жителей. "Несколько лет назад, когда я значился в этом списке, правительство помогло мне. Теперь у меня есть доход, чтобы преодолеть черту бедности. Теперь моя очередь помогать другим", - говорит Чогъял.

Намгья Церинг из волости Нар района городского подчинения Самдрубце городского округа Шигадзе был бедным фермером. С помощью местного правительства он прошел курсы подготовки операторов строительной техники. Через несколько лет благодаря опыту работы в строительной отрасли он основал свою строительную компанию. Сейчас она приносит годовую прибыль более чем в 250 тысяч юаней.

"Теперь, когда я больше не беден, я планирую создать больше рабочих мест для местных жителей, чтобы помочь им повысить доходы", - говорит Намгья Церинг.

Технолог (в центре) во время выездного занятия учит пастухов из кооператива в уезде Нанг-Сянь обращаться со скотом. Фото: Палден Ньима / China Daily

Чопел - партийный секретарь деревни Буртра уезда Сага. Чтобы удовлетворить растущий спрос рынка труда, он открыл кадровое агентство и помогает местным жителям найти новую работу как в Саге, так и в других уездах.

Его компания наладила обширное сотрудничество со строительными, кейтеринговыми и клининговыми компаниями. Она помогла найти работу 115 землякам, и их среднедушевой месячный заработок превысил 4000 юаней. Кроме того, компания устроила 34 человека в местные профессионально-технические училища, где они обучились поварскому делу и управлению строительной техникой.

Чтобы удовлетворить спрос сельского населения, правительство Тибетского автономного района приложило еще больше усилий к организации курсов подготовки и созданию рабочих мест. Например, департамент трудовых ресурсов и социального обеспечения городского округа Шигадзе предлагает жителям из бедных семей 115 различных курсов подготовки. Почти 3000 человек уже прошли обучение, и более 90 процентов из них нашли новую работу.

За последние несколько лет местное правительство Тибета на всех уровнях внедрило различные формы профессиональной подготовки, чтобы помочь местным жителям улучшить свои навыки и создать больше рабочих мест.

Согласно данным департамента трудовых ресурсов и социального обеспечения Тибета, более 336 тысяч сельских жителей в автономном районе прошли профессиональную подготовку в ходе тринадцатого пятилетнего плана (2016-2020 годы). Благодаря новым рабочим местам более 550 тысяч жителей сельских местностей Тибета заработали в общей сложности 15,9 миллиарда юаней (2,38 миллиарда долларов).

Все больше людей получают постоянную работу вместо того, чтобы заниматься сельским хозяйством и выпасом скота, и Тибет входит в число регионов, где располагаемые доходы сельского населения растут быстрее всего в Китае, говорят в департаменте.

Благодаря этим мерам многие сельские жители улучшили свое экономическое положение, и их истории успеха вдохновили других последовать их примеру.