Специалист рассказал о вредном влиянии мата на здоровье

Употребление в речи матерных слов и выражений провоцирует человека на агрессию и, следовательно, приводит к стрессу. Почему это происходит, рассказал невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

Врач объяснил в интервью радио Sputnik, что не только окружающие, но и центральная нервная система самого ругающегося человека воспринимает мат как агрессию. В таком состоянии он может не заметить сильную боль.

- Высокий уровень гормонов стресса резко изменяет в центральной нервной системе восприятие боли, в момент эмоционального возбуждения ее можно и не почувствовать, - уточнил невролог.

Поэтому не нужно подстегивать себя с помощью мата и ругани. Ведь регулярно испытывать стресс очень вредно для здоровья, так как увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы. А сам ругающийся может не обратить своевременно на это внимание.

В качестве примера специалист предлагает сравнить две ситуации: дома человеку на ногу падает стул, он кричит и ругается, но справляется с неприятными ощущениями, но если тоже самое произойдет в театре, все иначе. - Вместо ругани мы начнем обращать внимание на окружающих, и таким образом наша боль будет восприниматься менее остро, - пояснил Александр Будик.