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19.11.2020 19:53
Рубрика: Спорт

Уралочки на паузе

В Суперлиге по волейболу проблемы продолжаются
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8316)
В соответствии с предписанием регионального управления Роспотребнадзора легендарная женская волейбольная команда Суперлиги "Уралочка-НТМК" (Свердловская область) отстранена от участия в соревнованиях и тренировочном процессе сроком ровно на две недели.

Клуб, возглавляемый опытнейшим, знаменитым наставником Николаем Карполем, не сможет сыграть 21 и 28 ноября против соперниц из челябинского "Динамо-Метар" и красноярского "Енисея" соответственно. Эти матчи Директорат по проведению соревнований Всероссийской федерации волейбола перенес на неопределенные пока даты.

Как федерация волейбола составляет расписание матчей

В регулярном чемпионате женской Суперлиги, где 14 команд играют в два круга по разъездной системе (встречи дома и в гостях), сегодня стартует 12-й тур. По 11 матчей провели только действующий обладатель "золота" и лидер этого первенства казанский клуб "Динамо-Ак Барс" (10 побед - 1 поражение) и идущие на третьей позиции "бело-голубые" из Краснодара (8-3). На втором месте сейчас столичные динамовки (9-1).

Хуже всего дела с "провисанием" по календарю у единственного зарубежного участника нашего Открытого чемпионата - белорусской "Минчанки". Наши ближайшие географические соседки провели только четыре игры (0-4) и вместе с "Тулицей" (0-7) находятся в самом подвале таблицы.

Тем временем наши команды двигаются по сетке континентальных кубков без участия в играх. Так, во втором по рангу Кубке Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) мужское столичное "Динамо" вышло в 1/8 финала после отказа чешского "Ческе-Будеевице". Теперь столичный клуб 16 декабря дома сразится с сербской "Войводиной" (стадия из одного матча).

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