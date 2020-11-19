Врачей обучат цифровой грамотности

До конца 2021 года будет организовано более 900 тысяч автоматизированных рабочих мест для медработников в государственных медицинских организациях, об этом "РГ" рассказал руководитель Департамента цифрового развития и информационных технологий Дмитрий Селиванов.

По его словам, уже сегодня регионы перевыполнили поставленные нацпректом задачи. "Мы идем с опережением, и уже в прошлом году количество автоматизированных рабочих составило 725 тысяч. Прогнозируем, что к концу следующего года эта цифра будет более 900 тысяч", - подчеркнул он, отметив, что организация автоматизированных рабочих мест и внедрение медицинских информационных систем должно сопровождаться обучением медработников цифровой грамотности.

"Врач как минимум должен уметь работать за компьютером, разбираться в том, как запустить программу, вводить сведения в медицинскую систему. Помимо этого, ему нужно научиться применять технологии искусственного интеллекта, учитывая, что на рынке медуслуг постоянно появляются новые цифровые сервисы", - говорит Селиванов. Так, например, сегодня искусственный интеллект находит проблемные зоны на снимках, может распознавать человеческую речь и переводить ее в тестовый формат, появились голосовые ассистенты наподобие сервиса Алисы, созданные специально для медработников.

Однако внедрение новых технологий напрямую зависит от возможностей интернета, следует из слов руководителя департамента. "В рамках федерального проекта по цифровой экономике до конца 2022 года к интернету должны подключить все медучреждения, включая фельдшерско-акушерские пункты в отдаленных сельских населенных пунктах", - заметил он, подчеркнув, что сегодня также активно продвигается покрытие регионов мобильной связью. "При транспортировке больных на скорой помощи очень часть показания ЭКГ дистанционно передаются в сосудистые центры. Фельдшеров в дороге удаленно консультируют о том, как пациенту оказать первую помощь. Для этого необходимо покрытие качественной мобильной связью всей территории страны", - подытожил Селиванов.