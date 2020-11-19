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Рубрика: Власть

Подложили номер

Верховный суд признал водительские права важным документом наряду с паспортом
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8316)
Важными личными документами помимо паспорта могут признаны водительское удостоверение, военный билет, пенсионное удостоверение, а также свидетельство о регистрации транспортного средства.
Верховный суд объяснил разницу между поддельными и подложными документами. Фото: РИА Новости Верховный суд объяснил разницу между поддельными и подложными документами. Фото: РИА Новости
Верховный суд объяснил разницу между поддельными и подложными документами. Фото: РИА Новости

Такое разъяснение готовит Пленум Верховного суда, проект решения которого есть в распоряжении редакции. В нем также объясняется разница между поддельным и подложным документом, а также что считать поддельным регистрационным знаком. Это важные определения, особенно при квалификации таких дел, как кража либо использование поддельного или подложного документа, а также регистрационного знака.

Фото: РИА Новости
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- Постановление Пленума Верховного суда России содержит важные разъяснения, касающиеся самых разных аспектов преступлений, которые так или иначе связаны с фальшивыми документами. Например, уточняется, каким документам необходимо придать статус важных, - пояснил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году за похищение у гражданина паспорта или другого важного документа были осуждены 1038 человек. В этом году за то же преступление осужден 361 человек.

Напомним, что похищение важного личного документа карается штрафом до восьмидесяти тысяч рублей, либо арестом на срок до трех месяцев. Но это не похищение официального документа, за которое предусмотрена более высокая ответственность.

К официальным документам относятся те, которые способны повлечь юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, возложения обязанностей или освобождения от них, изменения объема прав и обязанностей. Например, водительская медсправка предоставляет человеку право сдачи экзамена и получения водительского удостоверения. Незаконный сбыт или приобретение таких документов карается штрафом до восьмидесяти тысяч рублей, а то и арестом на срок до трех месяцев. А их подделка - лишением свободы на срок до двух лет.

К заведомо подложным документам относятся любые поддельные документы, удостоверяющие юридически значимые факты, за исключением поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа. Подложным может быть договор купли-продажи или, например, диагностическая карта. Наказание за использование подложного документа в разы ниже - штраф до 80 тысяч рублей или арест до шести месяцев.

Фото: iStock
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Использование подлинного документа с истекшим сроком действия состава преступления не образует.

Под подделкой регистрационного знака подразумевается его кустарное изготовление или внесение в него изменений, искажающих символы и допускающих иное его прочтение. Не путать с подлогом. Это когда используется нормальный, не поддельный знак, но не соответствующий регистрационным документам.

Напомним, что ранее Пленум Верховного суда давал точно такое же разъяснение, что считать поддельным регистрационным знаком, для административного производства. Раньше была такая практика, когда потертые от времени номера люди сами подкрашивали, чтобы они читались. А их потом обвиняли в подделке знаков. Но ведь прочтение номера в результате подкрашивания не изменилось. Значит, номер неподдельный. И привлекать автомобилиста ни к административной, ни к уголовной ответственности нет никаких оснований.

Власть Право Личные документы Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

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