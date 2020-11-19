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Вышли два новых трейлера Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом

Текст:   Богдан Бобров
19.11.2020,  
20:47
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Сегодня, 19 ноября, могла выйти игра Cyberpunk 2077, но ее авторы решили отправить проект на доработку и провести в этот день очередной выпуск Night City Wire.

В этот раз CD Projekt RED опубликовала два новых ролика.

Первый посвящен работе Киану Ривза над озвучкой блокбастера и показывает его работу по захвату движений.

Второй раскрывает некоторые факты о его персонаже Джонни Сильверхенде.

Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 10 декабря, если, конечно, опять ничего не перенесут.

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Фото: istock
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