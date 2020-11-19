Если документ получит окончательное одобрение, с будущего года прожиточный минимум будет устанавливаться в соотношении с медианным доходом (это доход, выше которого имеют 50 процентов населения, ниже - тоже 50). В результате прожиточный минимум в 2021 году составит 11 653 руб. - на 3,7 процента больше, чем сейчас. Те, чьи доходы буду ниже, окажутся за чертой бедности. "Отношение прожиточного минимума к медианной зарплате может и должно пересматриваться, - сказала заместитель министра труда Ольга Баталина, - и в модели предусмотрена пятилетняя периодичность этого процесса. Сейчас же важно то, что по предложенной модели величина прожиточного минимума не может уменьшаться ни при каких условиях. В рамках нынешней методики это не только возможно, но и происходило на практике - например, в 2019 году".
Сейчас величина прожиточного минимума на душу населения диктуется стоимостью потребительской корзины, включающей в себя, согласно расчетам минтруда, на одного взрослого человека в год 126,5 кг хлебобулочных изделий, 290 кг молока и молочных продуктов, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг фруктов, 58,6 кг мяса, 18,5 кг рыбы, а также 23,8 кг сахара и кондитерских изделий. Стоимость непродовольственных товаров и услуг привязана к цене продовольственной корзины: половину от ее цены составляют непродовольственные товары и еще половину - услуги.
О того, как изменится прожиточный минимум, зависит и новая величина МРОТ, а от МРОТ, в свою очередь, и другие социальные показатели. "При этом МРОТ не может устанавливаться ниже прожиточного минимума, - подчеркивают в министерстве. - Кроме того, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда не могут снижаться по отношению к прошлому году".
Против новой методики расчета выступили КПРФ и "Справедливая" Россия". Там считают, что это может ухудшить материальное положение россиян. Законопроект обсудили также в Общественной палате. Председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко напомнил, что 82 процента считающихся бедными российских граждан проживают в семьях с детьми и четверть из них - многодетные. "Было бы важно при расчете прожиточного минимума, - сказал он, - установить дифференцированный подход к его определению, который позволял бы учитывать возраст детей, ведь их потребности изменяются".
"Медианный" подход к исчислению МРОТ оценили и эксперты. По мнению специалистов из Института социальной политики НИУ ВШЭ, если использовать как черту бедности 40 процентов от медианного дохода, то уровень бедности в России снизится - бедных будет 11,5 процента вместо сегодняшних 13,1. Если же планку поднять до 50 процентов, бедных станет больше.
Количество бедных в России растет. По данным Росстата, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,9 млн. В 2019 году число россиян за чертой бедности составляло 12,7 процента населения. Теперь их 13,5 процента, то есть почти каждый седьмой. В связи с затяжным экономическим кризисом, вызванным пандемией, цель снизить уровень бедности в два раза к 2004 году, поставленная в майском указе Путина в 2018 году, отодвинута до 2030 года.
Рост уровня бедности стал следствием значительного падения доходов населения из-за пандемии и карантинных ограничений. Росстат отмечает, что во втором квартале 2020 года, в период наиболее жестких ограничений и режима самоизоляции, реальные располагаемые денежные доходы россиян упали сразу на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордное квартальное падение с 1999 года.
Профессор МГУ, экономист Наталья Зубаревич выделяет регионы, население которых больше всего пострадало от пандемии. "Это, во-первых, регионы, экономика которых работает на экспорт угля, металлов, углеводородов. Например, очень плохи дела в Кемеровской области, где из-за падения экспорта упала добыча угля, - говорит Зубаревич. - Во-вторых, это регионы, производства в которых ориентированы на внутренний рынок, где резко упал спрос. Тут и Ульяновская, Самарская, Нижегородская, Калининградская области с автопромом, и Костромская область с ювелиркой, и Якутия с алмазами - там падение промышленности составило 9 процентов. Также уровень жизни снизился там, где большую долю в экономике занимает сектор услуг: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге".
Сегодня в России 15 процентов населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Само по себе это не показатель неблагополучия. "Мы можем найти примеры, когда 10-процентная доля бедных людей - это мало, - говорит директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, - но бывают случаи, когда 20 процентов - это не столь уж много, если такая цифра укладывается в рациональную картину мира".
В рациональную картина мира среднестатистического россиянина вполне укладывается и невысокий уровень доходов, и скромные материальные запросы. Но каковы бы ни были эти доходы и эти запросы, 78 процентов российских граждан не считают себя бедными людьми.