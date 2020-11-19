Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета прожиточного минимума.

Если документ получит окончательное одобрение, с будущего года прожиточный минимум будет устанавливаться в соотношении с медианным доходом (это доход, выше которого имеют 50 процентов населения, ниже - тоже 50). В результате прожиточный минимум в 2021 году составит 11 653 руб. - на 3,7 процента больше, чем сейчас. Те, чьи доходы буду ниже, окажутся за чертой бедности. "Отношение прожиточного минимума к медианной зарплате может и должно пересматриваться, - сказала заместитель министра труда Ольга Баталина, - и в модели предусмотрена пятилетняя периодичность этого процесса. Сейчас же важно то, что по предложенной модели величина прожиточного минимума не может уменьшаться ни при каких условиях. В рамках нынешней методики это не только возможно, но и происходило на практике - например, в 2019 году".

Сейчас величина прожиточного минимума на душу населения диктуется стоимостью потребительской корзины, включающей в себя, согласно расчетам минтруда, на одного взрослого человека в год 126,5 кг хлебобулочных изделий, 290 кг молока и молочных продуктов, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг фруктов, 58,6 кг мяса, 18,5 кг рыбы, а также 23,8 кг сахара и кондитерских изделий. Стоимость непродовольственных товаров и услуг привязана к цене продовольственной корзины: половину от ее цены составляют непродовольственные товары и еще половину - услуги.

О того, как изменится прожиточный минимум, зависит и новая величина МРОТ, а от МРОТ, в свою очередь, и другие социальные показатели. "При этом МРОТ не может устанавливаться ниже прожиточного минимума, - подчеркивают в министерстве. - Кроме того, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда не могут снижаться по отношению к прошлому году".

С будущего года прожиточный минимум будет устанавливаться в соотношении с медианным доходом

Против новой методики расчета выступили КПРФ и "Справедливая" Россия". Там считают, что это может ухудшить материальное положение россиян. Законопроект обсудили также в Общественной палате. Председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко напомнил, что 82 процента считающихся бедными российских граждан проживают в семьях с детьми и четверть из них - многодетные. "Было бы важно при расчете прожиточного минимума, - сказал он, - установить дифференцированный подход к его определению, который позволял бы учитывать возраст детей, ведь их потребности изменяются".

"Медианный" подход к исчислению МРОТ оценили и эксперты. По мнению специалистов из Института социальной политики НИУ ВШЭ, если использовать как черту бедности 40 процентов от медианного дохода, то уровень бедности в России снизится - бедных будет 11,5 процента вместо сегодняшних 13,1. Если же планку поднять до 50 процентов, бедных станет больше.

Количество бедных в России растет. По данным Росстата, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,9 млн. В 2019 году число россиян за чертой бедности составляло 12,7 процента населения. Теперь их 13,5 процента, то есть почти каждый седьмой. В связи с затяжным экономическим кризисом, вызванным пандемией, цель снизить уровень бедности в два раза к 2004 году, поставленная в майском указе Путина в 2018 году, отодвинута до 2030 года.

Рост уровня бедности стал следствием значительного падения доходов населения из-за пандемии и карантинных ограничений. Росстат отмечает, что во втором квартале 2020 года, в период наиболее жестких ограничений и режима самоизоляции, реальные располагаемые денежные доходы россиян упали сразу на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордное квартальное падение с 1999 года.

Каковы бы ни были доходы, 78 процентов российских граждан не считают себя бедными людьми

Профессор МГУ, экономист Наталья Зубаревич выделяет регионы, население которых больше всего пострадало от пандемии. "Это, во-первых, регионы, экономика которых работает на экспорт угля, металлов, углеводородов. Например, очень плохи дела в Кемеровской области, где из-за падения экспорта упала добыча угля, - говорит Зубаревич. - Во-вторых, это регионы, производства в которых ориентированы на внутренний рынок, где резко упал спрос. Тут и Ульяновская, Самарская, Нижегородская, Калининградская области с автопромом, и Костромская область с ювелиркой, и Якутия с алмазами - там падение промышленности составило 9 процентов. Также уровень жизни снизился там, где большую долю в экономике занимает сектор услуг: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге".

Сегодня в России 15 процентов населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Само по себе это не показатель неблагополучия. "Мы можем найти примеры, когда 10-процентная доля бедных людей - это мало, - говорит директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, - но бывают случаи, когда 20 процентов - это не столь уж много, если такая цифра укладывается в рациональную картину мира".

В рациональную картина мира среднестатистического россиянина вполне укладывается и невысокий уровень доходов, и скромные материальные запросы. Но каковы бы ни были эти доходы и эти запросы, 78 процентов российских граждан не считают себя бедными людьми.