За сутки в России подтверждено 23 610 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в том числе 25,7% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 6438
- 2. Санкт-Петербург 2312
- 3. Московская область 880
- 4. Нижегородская область 441
- 5. Свердловская область 369
- 6. Архангельская область 334
- 7. Красноярский край 333
- 8. Воронежская область 314
- 9. Ростовская область 307
- 10. Республика Карелия 299
- 11. Хабаровский край 285
- 12. Республика Коми 278
- 13. Пермский край 272
- 14. Республика Бурятия 270
- 15. Забайкальский край 270
- 16. Мурманская область 269
- 17. Иркутская область 265
- 18. Саратовская область 235
- 19. Ульяновская область 235
- 20. Омская область 235
- 21. Алтайский край 234
- 22. Волгоградская область 232
- 23. Приморский край 226
- 24. Республика Саха (Якутия) 219
- 25. Самарская область 218
- 26. Челябинская область 218
- 27. Ставропольский край 216
- 28. Кировская область 214
- 29. Республика Крым 214
- 30. Ханты-Мансийский АО 201
- 31. Томская область 201
- 32. Ямало-Ненецкий АО 198
- 33. Ленинградская область 197
- 34. Тверская область 189
- 35. Оренбургская область 189
- 36. Кемеровская область 178
- 37. Республика Хакасия 176
- 38. Новосибирская область 176
- 39. Ярославская область 175
- 40. Вологодская область 172
- 41. Новгородская область 170
- 42. Краснодарский край 169
- 43. Тюменская область 168
- 44. Псковская область 165
- 45. Пензенская область 165
- 46. Белгородская область 162
- 47. Калининградская область 161
- 48. Амурская область 156
- 49. Ивановская область 153
- 50. Курская область 150
- 51. Удмуртская Республика 150
- 52. Астраханская область 144
- 53. Тульская область 143
- 54. Орловская область 141
- 55. Брянская область 140
- 56. Костромская область 139
- 57. Калужская область 133
- 58. Республика Алтай 131
- 59. Владимирская область 127
- 60. Республика Башкортостан 125
- 61. Смоленская область 124
- 62. Сахалинская область 120
- 63. Рязанская область 117
- 64. Тамбовская область 116
- 65. Липецкая область 106
- 66. Республика Дагестан 103
- 67. Республика Тыва 101
- 68. Курганская область 98
- 69. Чувашская Республика 91
- 70. Кабардино-Балкарская Республика 89
- 71. Карачаево-Черкесская Республика 87
- 72. Республика Мордовия 87
- 73. Республика Адыгея 81
- 74. Республика Калмыкия 79
- 75. Республика Ингушетия 76
- 76. Республика Северная Осетия 73
- 77. Чеченская Республика 66
- 78. Республика Татарстан 61
- 79. Камчатский край 60
- 80. г. Севастополь 59
- 81. Республика Марий Эл 51
- 82. Магаданская область 41
- 83. Еврейская АО 32
- 84. Ненецкий автономный округ 8
- 85. Чукотский АО 8
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 015 608 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%
- 2. Республика Калмыкия, Республика Марий Эл 0,7%
- 3. Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Чувашская Республика, Ростовская область, Краснодарский край 0,8%
За последние сутки подтверждено 463 летальных случая
- Брянская область 6
- Владимирская область 4
- Воронежская область 19
- Ивановская область 3
- Калужская область 3
- Костромская область 4
- Курская область 3
- Липецкая область 1
- Московская область 16
- Орловская область 2
- Рязанская область 2
- Смоленская область 3
- Тамбовская область 3
- Тверская область 2
- Тульская область 2
- Москва 73
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 6
- Архангельская область 2
- Мурманская область 8
- Санкт-Петербург 72
- Республика Адыгея 1
- Республика Крым 6
- Краснодарский край 6
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 5
- Ростовская область 18
- Республика Дагестан 9
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Ставропольский край 5
- Республика Башкортостан 2
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 1
- Удмуртская Республика 3
- Пермский край 6
- Кировская область 1
- Нижегородская область 11
- Оренбургская область 3
- Пензенская область 1
- Самарская область 1
- Саратовская область 2
- Свердловская область 9
- Тюменская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Ямало-Ненецкий автономный округ 7
- Челябинская область 9
- Республика Алтай 2
- Алтайский край 9
- Красноярский край 15
- Иркутская область 17
- Кемеровская область 6
- Новосибирская область 7
- Омская область 12
- Республика Бурятия 10
- Республика Саха (Якутия) 5
- Забайкальский край 6
- Приморский край 3
- Амурская область 9
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 34 850 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 573 человека
- Белгородская область 164
- Брянская область 300
- Владимирская область 168
- Воронежская область 605
- Ивановская область 222
- Калужская область 241
- Костромская область 188
- Курская область 195
- Липецкая область 57
- Московская область 520
- Орловская область 186
- Рязанская область 175
- Смоленская область 202
- Тамбовская область 264
- Тверская область 179
- Тульская область 252
- Ярославская область 314
- Москва 5782
- Республика Карелия 151
- Республика Коми 387
- Архангельская область 316
- Ненецкий автономный округ 28
- Вологодская область 349
- Калининградская область 130
- Ленинградская область 208
- Мурманская область 361
- Новгородская область 150
- Псковская область 188
- Санкт-Петербург 1201
- Республика Адыгея 64
- Республика Калмыкия 195
- Республика Крым 398
- Краснодарский край 236
- Астраханская область 82
- Волгоградская область 440
- Ростовская область 142
- Севастополь 123
- Республика Дагестан 98
- Республика Ингушетия 39
- Кабардино-Балкарская Республика 121
- Карачаево-Черкесская Республика 138
- Республика Северная Осетия - Алания 95
- Чеченская Республика 29
- Ставропольский край 467
- Республика Башкортостан 56
- Республика Марий Эл 69
- Республика Мордовия 68
- Республика Татарстан 44
- Удмуртская Республика 86
- Республика Чувашия 82
- Пермский край 208
- Кировская область 112
- Нижегородская область 819
- Оренбургская область 139
- Пензенская область 267
- Самарская область 265
- Саратовская область 414
- Ульяновская область 248
- Курганская область 351
- Свердловская область 371
- Тюменская область 206
- Ханты-Мансийский автономный округ 234
- Ямало-Ненецкий автономный округ 103
- Челябинская область 286
- Республика Алтай 162
- Республика Тыва 235
- Республика Хакасия 125
- Алтайский край 217
- Красноярский край 333
- Иркутская область 394
- Кемеровская область 152
- Новосибирская область 167
- Омская область 297
- Томская область 237
- Республика Бурятия 376
- Республика Саха (Якутия) 216
- Забайкальский край 802
- Камчатский край 66
- Приморский край 129
- Амурская область 112
- Магаданская область 87
- Хабаровский край 562
- Сахалинская область 243
- Еврейская автономная область 73
- Чукотский автономный округ 10
За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 526 656.