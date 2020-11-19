За сутки в России подтверждено 23 610 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в том числе 25,7% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 6438

2. Санкт-Петербург 2312

3. Московская область 880

4. Нижегородская область 441

5. Свердловская область 369

6. Архангельская область 334

7. Красноярский край 333

8. Воронежская область 314

9. Ростовская область 307

10. Республика Карелия 299

11. Хабаровский край 285

12. Республика Коми 278

13. Пермский край 272

14. Республика Бурятия 270

15. Забайкальский край 270

16. Мурманская область 269

17. Иркутская область 265

18. Саратовская область 235

19. Ульяновская область 235

20. Омская область 235

21. Алтайский край 234

22. Волгоградская область 232

23. Приморский край 226

24. Республика Саха (Якутия) 219

25. Самарская область 218

26. Челябинская область 218

27. Ставропольский край 216

28. Кировская область 214

29. Республика Крым 214

30. Ханты-Мансийский АО 201

31. Томская область 201

32. Ямало-Ненецкий АО 198

33. Ленинградская область 197

34. Тверская область 189

35. Оренбургская область 189

36. Кемеровская область 178

37. Республика Хакасия 176

38. Новосибирская область 176

39. Ярославская область 175

40. Вологодская область 172

41. Новгородская область 170

42. Краснодарский край 169

43. Тюменская область 168

44. Псковская область 165

45. Пензенская область 165

46. Белгородская область 162

47. Калининградская область 161

48. Амурская область 156

49. Ивановская область 153

50. Курская область 150

51. Удмуртская Республика 150

52. Астраханская область 144

53. Тульская область 143

54. Орловская область 141

55. Брянская область 140

56. Костромская область 139

57. Калужская область 133

58. Республика Алтай 131

59. Владимирская область 127

60. Республика Башкортостан 125

61. Смоленская область 124

62. Сахалинская область 120

63. Рязанская область 117

64. Тамбовская область 116

65. Липецкая область 106

66. Республика Дагестан 103

67. Республика Тыва 101

68. Курганская область 98

69. Чувашская Республика 91

70. Кабардино-Балкарская Республика 89

71. Карачаево-Черкесская Республика 87

72. Республика Мордовия 87

73. Республика Адыгея 81

74. Республика Калмыкия 79

75. Республика Ингушетия 76

76. Республика Северная Осетия 73

77. Чеченская Республика 66

78. Республика Татарстан 61

79. Камчатский край 60

80. г. Севастополь 59

81. Республика Марий Эл 51

82. Магаданская область 41

83. Еврейская АО 32

84. Ненецкий автономный округ 8

85. Чукотский АО 8 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 015 608 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%

2. Республика Калмыкия, Республика Марий Эл 0,7%

3. Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Чувашская Республика, Ростовская область, Краснодарский край 0,8% За последние сутки подтверждено 463 летальных случая Брянская область 6

Владимирская область 4

Воронежская область 19

Ивановская область 3

Калужская область 3

Костромская область 4

Курская область 3

Липецкая область 1

Московская область 16

Орловская область 2

Рязанская область 2

Смоленская область 3

Тамбовская область 3

Тверская область 2

Тульская область 2

Москва 73

Республика Карелия 3

Республика Коми 6

Архангельская область 2

Мурманская область 8

Санкт-Петербург 72

Республика Адыгея 1

Республика Крым 6

Краснодарский край 6

Астраханская область 3

Волгоградская область 5

Ростовская область 18

Республика Дагестан 9

Кабардино-Балкарская Республика 3

Республика Северная Осетия - Алания 1

Ставропольский край 5

Республика Башкортостан 2

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Республика Татарстан 1

Удмуртская Республика 3

Пермский край 6

Кировская область 1

Нижегородская область 11

Оренбургская область 3

Пензенская область 1

Самарская область 1

Саратовская область 2

Свердловская область 9

Тюменская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 6

Ямало-Ненецкий автономный округ 7

Челябинская область 9

Республика Алтай 2

Алтайский край 9

Красноярский край 15

Иркутская область 17

Кемеровская область 6

Новосибирская область 7

Омская область 12

Республика Бурятия 10

Республика Саха (Якутия) 5

Забайкальский край 6

Приморский край 3

Амурская область 9

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 34 850 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 573 человека Белгородская область 164

Брянская область 300

Владимирская область 168

Воронежская область 605

Ивановская область 222

Калужская область 241

Костромская область 188

Курская область 195

Липецкая область 57

Московская область 520

Орловская область 186

Рязанская область 175

Смоленская область 202

Тамбовская область 264

Тверская область 179

Тульская область 252

Ярославская область 314

Москва 5782

Республика Карелия 151

Республика Коми 387

Архангельская область 316

Ненецкий автономный округ 28

Вологодская область 349

Калининградская область 130

Ленинградская область 208

Мурманская область 361

Новгородская область 150

Псковская область 188

Санкт-Петербург 1201

Республика Адыгея 64

Республика Калмыкия 195

Республика Крым 398

Краснодарский край 236

Астраханская область 82

Волгоградская область 440

Ростовская область 142

Севастополь 123

Республика Дагестан 98

Республика Ингушетия 39

Кабардино-Балкарская Республика 121

Карачаево-Черкесская Республика 138

Республика Северная Осетия - Алания 95

Чеченская Республика 29

Ставропольский край 467

Республика Башкортостан 56

Республика Марий Эл 69

Республика Мордовия 68

Республика Татарстан 44

Удмуртская Республика 86

Республика Чувашия 82

Пермский край 208

Кировская область 112

Нижегородская область 819

Оренбургская область 139

Пензенская область 267

Самарская область 265

Саратовская область 414

Ульяновская область 248

Курганская область 351

Свердловская область 371

Тюменская область 206

Ханты-Мансийский автономный округ 234

Ямало-Ненецкий автономный округ 103

Челябинская область 286

Республика Алтай 162

Республика Тыва 235

Республика Хакасия 125

Алтайский край 217

Красноярский край 333

Иркутская область 394

Кемеровская область 152

Новосибирская область 167

Омская область 297

Томская область 237

Республика Бурятия 376

Республика Саха (Якутия) 216

Забайкальский край 802

Камчатский край 66

Приморский край 129

Амурская область 112

Магаданская область 87

Хабаровский край 562

Сахалинская область 243

Еврейская автономная область 73

Чукотский автономный округ 10 За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 526 656. Ученые назвали способ снизить заражение коронавирусом на 70 процентов