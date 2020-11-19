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19.11.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 23 610 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в том числе 25,7% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 6438
  • 2. Санкт-Петербург 2312
  • 3. Московская область 880
  • 4. Нижегородская область 441
  • 5. Свердловская область 369
  • 6. Архангельская область 334
  • 7. Красноярский край 333
  • 8. Воронежская область 314
  • 9. Ростовская область 307
  • 10. Республика Карелия 299
  • 11. Хабаровский край 285
  • 12. Республика Коми 278
  • 13. Пермский край 272
  • 14. Республика Бурятия 270
  • 15. Забайкальский край 270
  • 16. Мурманская область 269
  • 17. Иркутская область 265
  • 18. Саратовская область 235
  • 19. Ульяновская область 235
  • 20. Омская область 235
  • 21. Алтайский край 234
  • 22. Волгоградская область 232
  • 23. Приморский край 226
  • 24. Республика Саха (Якутия) 219
  • 25. Самарская область 218
  • 26. Челябинская область 218
  • 27. Ставропольский край 216
  • 28. Кировская область 214
  • 29. Республика Крым 214
  • 30. Ханты-Мансийский АО 201
  • 31. Томская область 201
  • 32. Ямало-Ненецкий АО 198
  • 33. Ленинградская область 197
  • 34. Тверская область 189
  • 35. Оренбургская область 189
  • 36. Кемеровская область 178
  • 37. Республика Хакасия 176
  • 38. Новосибирская область 176
  • 39. Ярославская область 175
  • 40. Вологодская область 172
  • 41. Новгородская область 170
  • 42. Краснодарский край 169
  • 43. Тюменская область 168
  • 44. Псковская область 165
  • 45. Пензенская область 165
  • 46. Белгородская область 162
  • 47. Калининградская область 161
  • 48. Амурская область 156
  • 49. Ивановская область 153
  • 50. Курская область 150
  • 51. Удмуртская Республика 150
  • 52. Астраханская область 144
  • 53. Тульская область 143
  • 54. Орловская область 141
  • 55. Брянская область 140
  • 56. Костромская область 139
  • 57. Калужская область 133
  • 58. Республика Алтай 131
  • 59. Владимирская область 127
  • 60. Республика Башкортостан 125
  • 61. Смоленская область 124
  • 62. Сахалинская область 120
  • 63. Рязанская область 117
  • 64. Тамбовская область 116
  • 65. Липецкая область 106
  • 66. Республика Дагестан 103
  • 67. Республика Тыва 101
  • 68. Курганская область 98
  • 69. Чувашская Республика 91
  • 70. Кабардино-Балкарская Республика 89
  • 71. Карачаево-Черкесская Республика 87
  • 72. Республика Мордовия 87
  • 73. Республика Адыгея 81
  • 74. Республика Калмыкия 79
  • 75. Республика Ингушетия 76
  • 76. Республика Северная Осетия 73
  • 77. Чеченская Республика 66
  • 78. Республика Татарстан 61
  • 79. Камчатский край 60
  • 80. г. Севастополь 59
  • 81. Республика Марий Эл 51
  • 82. Магаданская область 41
  • 83. Еврейская АО 32
  • 84. Ненецкий автономный округ 8
  • 85. Чукотский АО 8

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 015 608 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%
  • 2. Республика Калмыкия, Республика Марий Эл 0,7%
  • 3. Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Чувашская Республика, Ростовская область, Краснодарский край 0,8%
За последние сутки подтверждено 463 летальных случая
  • Брянская область 6
  • Владимирская область 4
  • Воронежская область 19
  • Ивановская область 3
  • Калужская область 3
  • Костромская область 4
  • Курская область 3
  • Липецкая область 1
  • Московская область 16
  • Орловская область 2
  • Рязанская область 2
  • Смоленская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Тверская область 2
  • Тульская область 2
  • Москва 73
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 6
  • Архангельская область 2
  • Мурманская область 8
  • Санкт-Петербург 72
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Крым 6
  • Краснодарский край 6
  • Астраханская область 3
  • Волгоградская область 5
  • Ростовская область 18
  • Республика Дагестан 9
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Ставропольский край 5
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Татарстан 1
  • Удмуртская Республика 3
  • Пермский край 6
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 11
  • Оренбургская область 3
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 1
  • Саратовская область 2
  • Свердловская область 9
  • Тюменская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 6
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 7
  • Челябинская область 9
  • Республика Алтай 2
  • Алтайский край 9
  • Красноярский край 15
  • Иркутская область 17
  • Кемеровская область 6
  • Новосибирская область 7
  • Омская область 12
  • Республика Бурятия 10
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Забайкальский край 6
  • Приморский край 3
  • Амурская область 9
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 34 850 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 573 человека
  • Белгородская область 164
  • Брянская область 300
  • Владимирская область 168
  • Воронежская область 605
  • Ивановская область 222
  • Калужская область 241
  • Костромская область 188
  • Курская область 195
  • Липецкая область 57
  • Московская область 520
  • Орловская область 186
  • Рязанская область 175
  • Смоленская область 202
  • Тамбовская область 264
  • Тверская область 179
  • Тульская область 252
  • Ярославская область 314
  • Москва 5782
  • Республика Карелия 151
  • Республика Коми 387
  • Архангельская область 316
  • Ненецкий автономный округ 28
  • Вологодская область 349
  • Калининградская область 130
  • Ленинградская область 208
  • Мурманская область 361
  • Новгородская область 150
  • Псковская область 188
  • Санкт-Петербург 1201
  • Республика Адыгея 64
  • Республика Калмыкия 195
  • Республика Крым 398
  • Краснодарский край 236
  • Астраханская область 82
  • Волгоградская область 440
  • Ростовская область 142
  • Севастополь 123
  • Республика Дагестан 98
  • Республика Ингушетия 39
  • Кабардино-Балкарская Республика 121
  • Карачаево-Черкесская Республика 138
  • Республика Северная Осетия - Алания 95
  • Чеченская Республика 29
  • Ставропольский край 467
  • Республика Башкортостан 56
  • Республика Марий Эл 69
  • Республика Мордовия 68
  • Республика Татарстан 44
  • Удмуртская Республика 86
  • Республика Чувашия 82
  • Пермский край 208
  • Кировская область 112
  • Нижегородская область 819
  • Оренбургская область 139
  • Пензенская область 267
  • Самарская область 265
  • Саратовская область 414
  • Ульяновская область 248
  • Курганская область 351
  • Свердловская область 371
  • Тюменская область 206
  • Ханты-Мансийский автономный округ 234
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 103
  • Челябинская область 286
  • Республика Алтай 162
  • Республика Тыва 235
  • Республика Хакасия 125
  • Алтайский край 217
  • Красноярский край 333
  • Иркутская область 394
  • Кемеровская область 152
  • Новосибирская область 167
  • Омская область 297
  • Томская область 237
  • Республика Бурятия 376
  • Республика Саха (Якутия) 216
  • Забайкальский край 802
  • Камчатский край 66
  • Приморский край 129
  • Амурская область 112
  • Магаданская область 87
  • Хабаровский край 562
  • Сахалинская область 243
  • Еврейская автономная область 73
  • Чукотский автономный округ 10

За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 526 656.

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