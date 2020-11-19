Замедление работы старых iPhone обойдется Apple в $113 миллионов

Apple заплатит 113 миллионов долларов для урегулирования группового иска от 33 штатов США и округа Колумбия. Компанию обвинили в том, что она намеренно замедлила работу старых iPhone, чтобы замаскировать проблемы с аккумулятором и спровоцировать пользователей покупать новые устройства.

Как уточняет Reuters со ссылкой на представителей администрации Аризоны, Apple, в частности, выплатит штату 5 миллионов долларов. 24,6 миллиона достанется штату Калифорния, 7,6 миллиона - штату Техас.

Помимо этого, компания должна будет в ближайшие три года предоставлять достоверную информацию об управлении энергией в аккумуляторах смартфонов. Эти данные Apple разместит на своем официальном сайте, в меню настроек мобильных устройств и в уведомлениях при обновлении ОС.

Проблемы начались четыре года назад, когда после планового обновления владельцы iPhone 6, 7 и SE пожаловались на то, что их батареи начали быстрее разряжаться. Устройства внезапно отключались, в частности, в холодную погоду.

В 2017 году Apple признала, что в iOS были внесены изменения, которые специально замедляли скорость выполнения определенных задач, если ресурсов аккумулятора не хватало. Это вынудило пользователей покупать новые смартфоны.

Пострадавшими признаны миллионы пользователей. Компания публично извинилась и снизила цены на замену батарей. Также ранее Apple согласилась выплатить 500 миллионов долларов для урегулирования иска.