Эксперты приводят несколько причин, почему именно литовцам удалось разбогатеть во время пандемии, когда в большинстве стран Европы, напротив, население беднеет. Первая причина: особенность национального характера, когда литовцы откладывают деньги "на черный день". Как рассказали эксперты Центробанка Литвы, сразу после появления новостей о коронавирусе жители республики понесли деньги в банки и включили режим жесткой личной экономии. Во-вторых, из-за введенных ограничений люди лишились возможности путешествовать, посещать дорогие концерты и спортивные мероприятия, покупать модные вещи. Это обстоятельство повлияло на сохранение денег на счетах. Еще одна причина: рост средней зарплаты в республике, который в 2020 году должен составить 7 процентов, а также получение денег от государства, предназначенных на сохранение рабочих мест.