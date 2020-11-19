Жители Литвы за время пандемии накопили на банковских счетах рекордные суммы. Вклады литовцев увеличились на 1,4 миллиарда евро и сейчас составляют самую большую сумму за всю историю сбережений в этой прибалтийской республике. "С марта счета в литовских банках росли на суммы, в три раза превосходившие показатели аналогичного периода 2017-2019 годов", - рассказали в Центробанке Литвы. Более того, согласно прогнозам, банковские накопления литовцев продолжат расти и могут увеличиться на 20 процентов за год. Это значительно больше, чем во всех других странах еврозоны.

Коронавирус вышел на третье место среди причин смертности в Швеции Эксперты приводят несколько причин, почему именно литовцам удалось разбогатеть во время пандемии, когда в большинстве стран Европы, напротив, население беднеет. Первая причина: особенность национального характера, когда литовцы откладывают деньги "на черный день". Как рассказали эксперты Центробанка Литвы, сразу после появления новостей о коронавирусе жители республики понесли деньги в банки и включили режим жесткой личной экономии. Во-вторых, из-за введенных ограничений люди лишились возможности путешествовать, посещать дорогие концерты и спортивные мероприятия, покупать модные вещи. Это обстоятельство повлияло на сохранение денег на счетах. Еще одна причина: рост средней зарплаты в республике, который в 2020 году должен составить 7 процентов, а также получение денег от государства, предназначенных на сохранение рабочих мест.