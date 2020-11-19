Каждые несколько дней Чжао Чанцин ходит за товарами первой необходимости, привезенными из России, на рынок в Зоне свободной торговли в Суйфэньхэ, провинция Хэйлунцзян.

Рынок в Зоне свободной торговли в Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян пользуется огромной популярностью у населения: товары здесь недорогие и качественные. Фото: Шао Голян / для China Daily

"На рынке большой выбор качественных настоящих российских товаров, таких как конфеты, шоколад, мука, кедровые орехи и замороженная рыба, - говорит 65-летний пенсионер, бывший госслужащий, - причем цены здесь определенно ниже, чем в обычных магазинах".

Таможня Харбина официально одобрила создание рынка свободной торговли в Суйфэньхэ для содействия приграничной торговле в городе еще в августе 2011 года. Согласно правилам, жители Суйфэньхэ могут покупать товары беспошлинной торговли на сумму не более 8000 юаней (1192 доллара) в день.

В Суйфэньхэ, расположенном примерно в 190 километрах от Владивостока, одного из крупнейших городов Дальнего Востока и административного центра Приморского края России, проживает 150 тысяч человек. Это крупнейший китайско-российский торговый хаб в провинции Хэйлунцзян. По данным местного правительства, в 2019 году располагаемый доход (то есть личный доход, оставшийся после уплаты налогов) на душу населения в городе достиг 39 600 юаней, заняв первое место в провинции.

В августе 2019 года в провинции Хэйлунцзян была официально создана экспериментальная Зона свободной торговли, кстати, самая северная ЗСТ в Китае. А Суйфэньхэ стал одним из трех районов этой зоны вместе с городами Харбин и Хэйхэ. Чтобы принести пользу большему количеству приграничных жителей и способствовать развитию приграничной торговли, Суйфэньхэ призывает российских бизнесменов к сотрудничеству в Зоне свободной торговли с импортерами из соседних стран.

К концу 2019 года Зона свободной торговли с Россией открылась еще для 14 стран, включая Монголию и Республику Корея, сообщило правительство города. "Удовлетворяя растущий спрос потребителей, мы надеемся увидеть еще больше качественных и недорогих товаров из разных стран, поступающих на китайский рынок через платформу трансграничной торговли в Суйфэньхэ, - говорит Бао Хуэйсинь, заместитель директора Администрации Зоны свободной торговли в Суйфэньхэ. - Это также сыграет важную роль в содействии преобразованию и модернизации индустрии внешней торговли в городе".

72 тысячи тонн товаров было импортировано в ЗСТ Суйфэньхэ за первые восемь месяцев 2020 года

За первые восемь месяцев 2020 года в Зону свободной торговли Суйфэньхэ было импортировано более 72 тысяч тонн товаров, что на 155,62 процента больше, чем годом ранее. По данным местного правительства, объем импорта достиг 343,9 миллиона юаней, что на 2,6 процента больше, чем за тот же период 2019 года.

Открытие города также привлекло множество россиян, которые начали здесь свой бизнес.

Осенью 2016 года Игорь Горшков уволился с работы в Москве и вместе с другом открыл российский колбасный завод в Суйфэньхэ. "Во время моего первого визита в Суйфэньхэ летом 2016 года я обнаружил в городе благоприятную деловую среду и огромный рыночный потенциал для моей продукции, - говорит 53-летний предприниматель, - правительство учредило "Улицу российских стартапов" и предоставило места бесплатно на три года, что очень заинтересовало".

В мае 2018 года Горшков расширил площадь завода за счет инвестиций китайского бизнесмена Ван Дункуя.

"Сначала я был всего лишь одним из клиентов Горшкова, - говорит Ван, который занимается торговлей с Россией более 20 лет. - Когда я узнал, что у него были некоторые трудности с последующим финансированием и расширением бизнеса, решил присоединиться".

Ван предоставил партнерам помещение площадью 600 квадратных метров, а также помог разработать план продаж. "Мы сохраняем подлинный русский вкус и уменьшаем количество соли в рецепте только для удовлетворения китайских вкусов, - говорит Ван. - И это работает".

Колбасы были экспортированы во многие регионы Китая, включая провинции Цзилинь, Ляонин, Шаньдун и Гуандун. "Я горжусь, что привез в Суйфэньхэ традиционные русские колбасы, которые помогают распространять культуру русской кухни, - говорит Горшков. - Мы верим в то, что в будущем сотрудничество России и Китая будет более тесным, а партнеров станет больше".