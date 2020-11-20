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20.11.2020 11:09
Рубрика: Общество

Абрамченко: Тарифы на вывоз мусора для населения должны сокращаться

Текст: Алексей Дуэль
При грамотном применении инструментов раздельного сбора мусора тарифы на его вывоз для населения должны сокращаться. Такую задачу поставила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко в ходе рабочей встречи с генеральным директором публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Денисом Буцаевым, сообщили в аппарате вице-премьера.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Денис Буцаев вернулся в компанию через год после своей отставки, сменив на этом посту Илью Гудкова, руководившего РЭО до конца октября.

"Для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами вы человек не новый, - обратилась к Буцаеву Виктория Абрамченко. - Прекрасно знаете задачи, которые стоят перед отраслью, поработали в регионе, посмотрели ситуацию на местах".

Как отметила в ходе встречи вице-премьер, компании необходим руководитель, который погружен в экологическую повестку, знаком с нормативным регулированием, имеет успешный опыт привлечения инвестиций.

При реализации перечня первоочередных задач в реформе обращения с твердыми коммунальными отходами РЭО совместно с властями регионов России необходимо отдельно обратить внимание на проблему тарифов за вывоз мусора для населения.

Фото: Сергей Михеев
В "мусорной" реформе власти нацелены на сортировку отходов на 100%

"Граждане не должны столкнуться с повышением тарифов, - подчеркнула Виктория Абрамченко. - Наоборот, при грамотном применении инструментов раздельного сбора мусора, инструментов расширенной ответственности производителей и импортеров тарифы для населения должны снижаться".

Виктория Абрамченко отметила, что РЭО имеет все возможности, чтобы руководить реформой отрасли по обращению с отходами и реально влиять на создание инфраструктуры. Она должна быть достаточной для достижения показателей, определенных главой государства в указе о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Это сортировка 100% отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

РЭО должен привлечь инвестиции в отрасль, особенно после спада экономики на фоне пандемии коронавируса, считает Виктория Абрамченко.

"ППК РЭО должна стать надежным плечом для инвесторов, отработать новые меры поддержки, чтобы мощности по сортировке и утилизации отходов появились как можно быстрее", - сказала вице-премьер. В частности, речь идет о субсидировании процентной ставки по кредитам, направляемым на создание объектов инфраструктуры, субсидирование части лизинговых платежей по приобретаемому оборудованию, а также возможность приобретения облигаций, выпущенных для привлечения средств в отрасль.

Также руководству компании предстоит завершить работу по созданию федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами как информационной системы. Схема, согласованная со всеми регионами, должна стать действенным инструментом для привлечения инвестиций в отрасль.

Кроме того, как сообщила вице-премьер, необходимо усилить роль компании в работе над институтом расширенной ответственности производителей. Еще одна задача, обозначенная вице-премьером, - реализация дорожной карты по внедрению раздельного сбора мусора, которая утверждена правительством.

"Необходимо заниматься широкой линейкой вопросов - от обустройства контейнерных площадок до создания новых стандартов строительства, которые позволят не создавать таких рудиментов, как мусоропроводы в многоквартирных домах", - заявила Виктория Абрамченко.

По мнению вице-премьера, перед экологией стоят новые вызовы. Невозможно отрицать существенное влияние мусора на экологию. В отличие от других сфер, в отрасль обращения отходов вовлечен абсолютно каждый житель страны, и каждый гражданин испытывает на себе последствия негативных изменений. Поэтому руководству компании предстоит подготовить предложения по расширению роли и функций РЭО в экологической повестке.

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"Российский экологический оператор - это не просто оператор отрасли по обращению с ТКО, а экологический оператор в самом широком смысле, - добавила Виктория Абрамченко. - И помощь этого института развития правительству будет идти по всем направлениям экологической повестки, в том числе, по созданию мониторинговых систем в сфере экологии".

"Мы приложим все усилия, чтобы выполнить поставленные президентом задачи в рамках федерального проекта, и те практические задачи, которые сегодня были обозначены, - сказал в ответ Денис Буцаев. - В самое ближайшее время мы уже представим "дорожные карты" со сроками исполнения".

Он также поблагодарил правительство за оказанное доверие.

Общество Экология "Мусорная" реформа

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