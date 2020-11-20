Абрамченко: Тарифы на вывоз мусора для населения должны сокращаться

При грамотном применении инструментов раздельного сбора мусора тарифы на его вывоз для населения должны сокращаться. Такую задачу поставила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко в ходе рабочей встречи с генеральным директором публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Денисом Буцаевым, сообщили в аппарате вице-премьера.

Денис Буцаев вернулся в компанию через год после своей отставки, сменив на этом посту Илью Гудкова, руководившего РЭО до конца октября.

"Для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами вы человек не новый, - обратилась к Буцаеву Виктория Абрамченко. - Прекрасно знаете задачи, которые стоят перед отраслью, поработали в регионе, посмотрели ситуацию на местах".

Как отметила в ходе встречи вице-премьер, компании необходим руководитель, который погружен в экологическую повестку, знаком с нормативным регулированием, имеет успешный опыт привлечения инвестиций.

При реализации перечня первоочередных задач в реформе обращения с твердыми коммунальными отходами РЭО совместно с властями регионов России необходимо отдельно обратить внимание на проблему тарифов за вывоз мусора для населения.

"Граждане не должны столкнуться с повышением тарифов, - подчеркнула Виктория Абрамченко. - Наоборот, при грамотном применении инструментов раздельного сбора мусора, инструментов расширенной ответственности производителей и импортеров тарифы для населения должны снижаться".

Виктория Абрамченко отметила, что РЭО имеет все возможности, чтобы руководить реформой отрасли по обращению с отходами и реально влиять на создание инфраструктуры. Она должна быть достаточной для достижения показателей, определенных главой государства в указе о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Это сортировка 100% отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

РЭО должен привлечь инвестиции в отрасль, особенно после спада экономики на фоне пандемии коронавируса, считает Виктория Абрамченко.

"ППК РЭО должна стать надежным плечом для инвесторов, отработать новые меры поддержки, чтобы мощности по сортировке и утилизации отходов появились как можно быстрее", - сказала вице-премьер. В частности, речь идет о субсидировании процентной ставки по кредитам, направляемым на создание объектов инфраструктуры, субсидирование части лизинговых платежей по приобретаемому оборудованию, а также возможность приобретения облигаций, выпущенных для привлечения средств в отрасль.

Также руководству компании предстоит завершить работу по созданию федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами как информационной системы. Схема, согласованная со всеми регионами, должна стать действенным инструментом для привлечения инвестиций в отрасль.

Кроме того, как сообщила вице-премьер, необходимо усилить роль компании в работе над институтом расширенной ответственности производителей. Еще одна задача, обозначенная вице-премьером, - реализация дорожной карты по внедрению раздельного сбора мусора, которая утверждена правительством.

"Необходимо заниматься широкой линейкой вопросов - от обустройства контейнерных площадок до создания новых стандартов строительства, которые позволят не создавать таких рудиментов, как мусоропроводы в многоквартирных домах", - заявила Виктория Абрамченко.

По мнению вице-премьера, перед экологией стоят новые вызовы. Невозможно отрицать существенное влияние мусора на экологию. В отличие от других сфер, в отрасль обращения отходов вовлечен абсолютно каждый житель страны, и каждый гражданин испытывает на себе последствия негативных изменений. Поэтому руководству компании предстоит подготовить предложения по расширению роли и функций РЭО в экологической повестке.

"Российский экологический оператор - это не просто оператор отрасли по обращению с ТКО, а экологический оператор в самом широком смысле, - добавила Виктория Абрамченко. - И помощь этого института развития правительству будет идти по всем направлениям экологической повестки, в том числе, по созданию мониторинговых систем в сфере экологии".

"Мы приложим все усилия, чтобы выполнить поставленные президентом задачи в рамках федерального проекта, и те практические задачи, которые сегодня были обозначены, - сказал в ответ Денис Буцаев. - В самое ближайшее время мы уже представим "дорожные карты" со сроками исполнения".

Он также поблагодарил правительство за оказанное доверие.