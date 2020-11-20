Алена Косторная обошла Туктамышеву и Трусову на Гран-при России

Действующая чемпионка Европы Алена Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Москве.

Даже без элементов ультра-си в прокате (Косторная не пошла на тройной аксель, за счет которого побеждала в прошлом сезоне. - "РГ".) Алена опередила чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву, исполнившую безукоризненный триксель: 78,84 балла против 74,7. Однако отметим, что Туктамышева допустила помарки на других прыжковых элементах. Лиза с помаркой исполнила тройной флип, а также упростила каскад, прицепив к тройному лутцу лишь двойной тулуп. Косторная же, помимо акеля в 2,5 оборота, чисто сделала тройной лутц и каскад "тройной флип - тройной тулуп".

Третье место заняла Александра Трусова, которая снова рискнула и вставила в программу тройной аксель. На недавнем Кубке России в Казани была ошибка на приземлении, в Москве - падение. Трусова получила 70,84 балла.

Пока спортсменка ждала оценки, ее подбадривал Евгений Плющенко: "Очень красиво каталась. Какие линии, какие позиции, а взгляд - просто фантастика. А над акселем еще поработаем. Дожмем его".