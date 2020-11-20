Анна Кузнецова уверена, что в России нужна концепция детской безопасности

Документ "Концепция детской безопасности" необходимо принять в России, в том числе на федеральном уровне, считает детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она предложила это, выступая на II всероссийской конференции "Десятилетие детства: достижения, проблемы, перспективы", организованной Минпросвещения РФ.

По мнению Анны Кузнецовой, необходимость этого возникла из-за тревожных цифр, зафиксированных этим летом по гибели несовершеннолетних, которые не заняты ни в каких видах отдыха.

- На наш взгляд, создание документа, называющегося "Концепция детской безопасности", является фундаментом для того, чтобы на него были нанизаны остальные меры, которые будут из этого проистекать, - цитирует слова уполномоченного по правам ребенка агентство РИА Новости.