У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Apple выпустила необычное обновление для iPhone

Текст:   Антон Благовещенский
20.11.2020,  
17:50
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

Компания Apple выпустила обновление iOS, в котором исправила ряд ошибок, присущих только новому iPhone 12 mini. Пользователи жаловались, что в некоторых случаях сенсорный экран не реагирует на прикосновения.

Сбой проявлялся только при заблокированном экране смартфона - теперь он, как утверждают в Apple, устранен. Одновременно с ним исправлены ошибки, связанные с невозможностью доставить сообщения MMS, и проблемы в работе слуховых аппаратов, подключенных к iPhone.

"Громоздкий кусок железа". Павел Дуров разнес в пух и прах iPhone 12 Pro

Размер апдейта составляет 171 мегабайт, оно доставляется по воздуху через раздел настроек "Обновление ПО".

гаджеты
Фото: pixabay.com
Google выпустила Chrome для Mac с новым чипом 17:44
Sony назвала стоимость миниатюрной фотокамеры Alpha 7С 19.11.2020
Замедление работы старых iPhone обойдется Apple в $113 миллионов 19.11.2020
смартфоны
Фото: Скриншот YouTube
Вышли два новых трейлера Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом 19.11.2020
Это лучший смартфон на Android. В Россию пришел Asus ZenFone 7, названа цена 19.11.2020
Стало известно, когда выйдет складной iPhone 18.11.2020
iPhone
Фото: Скриншот YouTube
Авторы Hitman анонсировали игру про Джеймса Бонда 19.11.2020
Дисплей iPhone 12 Pro Max признали лучшим 18.11.2020
Эксперты узнали, легко ли отремонтировать iPhone 12 mini 17.11.2020