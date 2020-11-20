Apple выпустила необычное обновление для iPhone

Компания Apple выпустила обновление iOS, в котором исправила ряд ошибок, присущих только новому iPhone 12 mini. Пользователи жаловались, что в некоторых случаях сенсорный экран не реагирует на прикосновения.

Если положить на стол тоже самое.

Чудеса pic.twitter.com/a5TxsScScI — Bigdroid (@ptepa) November 19, 2020

Сбой проявлялся только при заблокированном экране смартфона - теперь он, как утверждают в Apple, устранен. Одновременно с ним исправлены ошибки, связанные с невозможностью доставить сообщения MMS, и проблемы в работе слуховых аппаратов, подключенных к iPhone.

Размер апдейта составляет 171 мегабайт, оно доставляется по воздуху через раздел настроек "Обновление ПО".