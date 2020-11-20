Азербайджанские военные вошли в Агдамский район Нагорного Карабаха

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана вошли в Агдамский район Нагорного Карабаха, передает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны республики.

"20 ноября части азербайджанской армии вошли в Агдамский район", - говорится в документе. Сообщается, что операция проводится в соответствии с трехсторонними договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении.

Напомним, 9 ноября президент РФ Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, где с конца сентября не прекращались активные бои.

Теперь в регионе размещены российские миротворцы.