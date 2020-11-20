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20.11.2020 13:06
Рубрика: Экономика

Цифровая платформа "Мой экспорт" прошла аттестацию

Текст: Ирина Алпатова
Цифровая платформа "Мой экспорт" ("одно окно" для экспортеров) прошла аттестацию на соответствие требованиям информационной безопасности, необходимую для получения статуса государственной информационной системы (ГИС).

"Это целая цифровая экосистема, многофункциональный центр для экспортеров, создание которого предусмотрено национальным проектом "Международная кооперация и экспорт". Она объединит сервисы, предоставляемые многими федеральными органами исполнительной власти в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности, и, в конечном итоге, должна обеспечить бесшовную среду для оказания услуг экспортерам", - отметил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Российский экспортный центр (РЭЦ) завершил подготовку к запуску системы. В "одном окне" представлены все услуги и сервисы, необходимые экспортерам - от аналитики и разработки маркетинговой стратегии до сбора и подачи документов в различные ведомства. "Мой экспорт" откроется для экспортеров 26 ноября 2020 года.

"Обеспечение информационной безопасности - базовое условие перевода деятельности РЭЦ по взаимодействию с государственными учреждениями и компаниями в цифровой формат в рамках "Одного окна". Поэтому при разработке "одного окна" мы ставили перед собой задачу наделить платформу соответствующим уровнем киберзащиты", - подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Михайлик.

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