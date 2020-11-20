Цифровая платформа "Мой экспорт" прошла аттестацию

"Это целая цифровая экосистема, многофункциональный центр для экспортеров, создание которого предусмотрено национальным проектом "Международная кооперация и экспорт". Она объединит сервисы, предоставляемые многими федеральными органами исполнительной власти в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности, и, в конечном итоге, должна обеспечить бесшовную среду для оказания услуг экспортерам", - отметил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.
Российский экспортный центр (РЭЦ) завершил подготовку к запуску системы. В "одном окне" представлены все услуги и сервисы, необходимые экспортерам - от аналитики и разработки маркетинговой стратегии до сбора и подачи документов в различные ведомства. "Мой экспорт" откроется для экспортеров 26 ноября 2020 года.
"Обеспечение информационной безопасности - базовое условие перевода деятельности РЭЦ по взаимодействию с государственными учреждениями и компаниями в цифровой формат в рамках "Одного окна". Поэтому при разработке "одного окна" мы ставили перед собой задачу наделить платформу соответствующим уровнем киберзащиты", - подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Михайлик.