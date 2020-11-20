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20.11.2020 10:40
Рубрика: В мире

COVID-19 приостановил переговоры по Brexit

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Официальный представитель Евросоюза на переговорах с Великобританией Мишель Барнье вынужден был приостановить встречу двух сторон после того, как у одного из членов его команды обнаружили коронавирус. Несмотря на то, что дата встречи была изначально обозначена как крайний срок, обе стороны отнеслись к возникшей непредвиденной ситуации с пониманием.
Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN
Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN

Барнье объявил, что переговоры на высшем уровне между ЕС и Великобританией будут приостановлены всего за 42 дня до окончания переходного периода по Brexit.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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"Тест одного из участников переговоров моей команды дал положительный результат на COVID-19. С Дэвидом Фростом мы решили временно приостановить переговоры на нашем уровне. Команды продолжат свою работу в полном соответствии с инструкциями", - написал Барнье в своем микроблоге в Twitter.

Лорд Фрост на своей странице в этой же соцсети сообщил, что тесно общается с Мишелем Барнье "по поводу возникшей ситуации". "Здоровье наших команд на первом месте. Я хотел бы поблагодарить комиссию ЕС за их немедленную помощь и поддержку", - отметил он.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пожелала заболевшему участнику переговорной группы скорейшего выздоровления. Она подчеркнула, что работа будет продолжена при полном соблюдении правил COVID-19.

На прошлой неделе Евросоюз установил крайний срок до четверга, чтобы предупредить о необходимости завершения переговоров по саммиту ЕС, несмотря на то, что и Великобритания, и Евросоюз признали: достичь соглашения вряд ли удастся. На минувшей неделе Евросоюз обозначил крайним сроком 19 ноября, предупредив, что переговоры должны быть завершены к саммиту ЕС. При этом обе стороны понимают, что в столь сжатые сроки достичь соглашения вряд ли удастся.

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