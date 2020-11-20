Депутат поддержал идею выплат к Новому году для ветеранов

Идея назначить дополнительную выплату ветеранам в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне заслуживает поддержки. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Ранее с инициативой о выплате выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев, который отправил письмо на эту тему в кабмин на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

Любую инициативу, которая поможет ветеранам войны, необходимо поддерживать, заявил Гутенев, которого цитирует RT. Он уточнил, что в случае вынесения этого предложения на обсуждение он бы проголосовал за ее принятие - как и, наверняка, большинство депутатов.

Несмотря на "напряженность бюджета", средства на выплаты можно было бы найти, ведь экономика смогла адаптироваться к сложностям, добавил депутат.