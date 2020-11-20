Древнеримскую баню раскопали в Китае

В Китае археологи при проведении раскопок на северо-западе страны обнаружили остатки большой бани X века, которая была построена в соответствии с древнеримскими архитектурными традициями.

Об удивительном открытии рассказало агентство "Синьхуа". Руины древнеримской бани X века были обнаружены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Раскопки там ведутся уже около трех лет.

Баня находилась на территории современного округа Цитай, в автономной префектуре Хуэй Чанцзи. Она занимала площадь не менее 400 квадратных метров. Основное здание бани было возведено из кирпича. Оно было окружено колодцами. Рядом с ним, с восточной стороны, стояло глинобитное сооружение, в котором были размещены печи.

Сообщается, что главная конструкция состояла из двух частей. Подземная часть использовалась в качестве дымохода и для теплоснабжения, а в надземной части, собственно, люди принимали ванны.

Баня была важным элементом древнего города, известного как Танчаодун. Он был построен в начале периода правления династии Тан (618-907 гг.).

По словам Вэй Цзяня, профессора археологии и музеологии исторической школы Китайского университета Жэньминь, скорее всего, эта баня была общественной. Он отмечает, что здание было большим и великолепным. Судя по находкам, оно использовалось на протяжении длительного периода времени и несколько раз капитально ремонтировалось.

"Этот древний город находился в евразийской степи и не имел выхода к морю, - говорит профессор Вэй. - Летом там было очень жарко и ветрено, а зимой - очень холодно. Решение построить в таком климате общественную баню выглядит очень разумным. Она могла служить как жителям города, так и путешественникам".

Ученый подчеркивает, что здание было построено строго в соответствии с римским стилем планировки и использованием римских же технологий строительства. В частности, оно было оборудовано системой подогрева пола, что широко практиковалось в Древнем Риме.

При этом здание бани было украшено в соответствии с местными культурными традициями. Так, среди руин была найдена местная керамика, кирпич тоже был изготовлен на месте по собственной технологии. Стены были украшен цветными картинами, в том числе изображением цветущей равнины.

Как пояснил профессор Вэй, все это указывает на довольно тесную связь китайских и западных строительных традиций, что хорошо прослеживается на Шелковом пути.