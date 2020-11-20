Фигуристка Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве

Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая в одиночном катании, пропустит этап Кубка России, который пройдет в Москве 20-22 ноября в "Мегаспорте".

Как сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России, спортсменка снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.

"Фигуристка вынуждена сняться с соревнований из-за болезни, по медицинским показаниям", - говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне 16-летняя Щербакова выступала на двух этапах турнира, которые прошли в Сызрани и Сочи, одержав две победы.