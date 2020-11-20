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20.11.2020 19:40
Рубрика: Экономика

ФСС проанонсировал возможность проактивного начисления выплат

Текст: Елена Манукиян
С 2022 года Фонд социального страхования может перейти на проактивные выплаты по больничным листам, которые будут начисляться в беззаявительном порядке. Об этом сообщил руководитель департамента обеспечения страховых выплат фонда Вячеслав Толкачев.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Он пояснил, что со следующего года по всей стране запускается механизм прямых выплат, когда пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам Фонд социального страхования выплачивает напрямую работникам, не отвлекая средств работодателей. Такой механизм уже применяется в 77 регионах, с 1 января на него переходят оставшиеся 8, кстати, по числу занятого населения самые крупные - в них сосредоточено более 40% всех работающих граждан. Это - Краснодарский и Пермский край, Московская, Челябинская, Свердловская области, города Москва и Санкт-Петербург, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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А через год прямые выплаты от Фонда социального страхования могут стать проактивными и начисляться по факту закрытия больничного листа или, например, выхода женщины в декрет. "Мы постараемся еще больше упростить способ начисления пособий нашим гражданам, и планируем к 2022 году исключить необходимость заполнения заявлений о назначении выплат, которые сегодня работник должен предоставлять по каждому страховому случаю, пособия будут начисляться автоматически", - сказал Толкачев.

Он также напомнил, что переход на прямые выплаты в России был запущен в 2011 году. За восемь лет стали понятны их преимущества. Прежде всего, это гарантия для работника, что он получит пособие вне зависимости от финансового положения работодателя. "Бывает, что организации становятся банкротами, ликвидируются или просто пропадает директор, касса и бухгалтер, и людям не понятно, куда идти, где просить деньги. Им приходится обращаться в суд, обивать пороги разных заведений, собирать справки. Процесс затягивается. Механизм прямых выплат позволит предотвратить возникновение таких ситуаций", - говорит руководитель департамента.

В то же время, отмечает Толкаев, снимается нагрузка с работодателей. "Только в восьми вышеназванных регионах ежегодно на оплату больничных и других пособий работодателям приходилось вынимать из своего оборота в общей сложности более 250 млрд рублей. Мы эту схему убираем. А значит, упрощаем работодателям финансовое планирование, бухгалтерский учет и отчетность, пропадает необходимость заполнять в отчетности фонда расходную часть", - подытожил он.

Экономика Пенсии и пособия Экономика Работа Охрана труда Правила выдачи и оплаты больничного Декретные и пособия на ребенка

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