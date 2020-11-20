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20.11.2020 12:30
Рубрика: Культура

Герои популярного детского сериала "Малышарики" расскажут "Сказки"

Текст: Мария Шепталова
Знакомые всем малышам герои первого в России анимационного развлекательного проекта для детей от 0 до 3 лет "Малышарики" примут участие в новом мультипликационном проекте "Сказки".

"В "Сказках" реализована довольно нетипичная для проекта 2D-анимация, выполненная в акварельном стиле. В отличие от основного сериала, мы находимся не в комнате девочки, где живут наши герои, а в волшебном мире Малышариков, где "мама" - Анна Геллер - рассказывает про них сказку", - сообщила продюсер анимационного проекта "Малышарики" Анна Кораблева.

Фото: kinopoisk.ru
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"Это терапевтические истории, которые помогут малышам и родителям разобраться с простыми вопросами, например, почему не нужно бояться расчески, зачем мыть ручки или как найти настроение. Вместе с Крошиком, Пандочкой и другими героями детей ждут новые приключения", - добавила она.

Премьера "Сказок" с малышариками состоится на платформе КиноПоиск HD.

"Малышарики" знакомят самых маленьких зрителей с окружающим миром, учат их дружить и общаться вот уже пять лет. За это время вышло 180 увлекательных и познавательных эпизодов, которые на российском YouTube и китайских платформах посмотрели более семи миллиардов раз.

Помимо Аллы Геллер, которая озвучивает маму забавных и обаятельных малышей, в проекте участвует и народный артист России Константин Хабенский, которому досталась роль папы.

Фото: vk.com/soyuzmultfilm
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"Малышарики - это маленькие любопытные непонятыши, которые постоянно попадают в различные ситуации. И мне приятно играть роль папы, ровного и спокойного родителя, который подсказывает им, как правильно реагировать на происходящее", - поделился Хабенский.

В честь своего юбилея "Малышарики" обещают устроить большой онлайн-концерт в соцсети "Вконтакте".

Культура Кино и ТВ Анимация

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