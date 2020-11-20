Главой "Российского экологического оператора" стал Денис Буцаев

Генеральным директором публичной правовой компании "Российский экологический оператор" (РЭО) стал Денис Буцаев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу.

"Назначить Буцаева Дениса Петровича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" сроком на 3 года", - сказано в документе.

Денис Буцаев уже руководил РЭО с января по ноябрь 2019 года, после чего ушел в отставку. За это время специалисты РЭО провели ревизию работы операторов по обращению с отходами в большинстве регионов страны, разработали методику оценки их деятельности, подготовили список первоочередных необходимых отрасли мер.

С сентября 2020 года Денис Буцаев работал первым вице-губернатором Белгородской области.