Главу МВД Великобритании заподозрили в травле подчиненных

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель оказалась в центре громкого скандала. Как пишет The Times, она систематически запугивала и тиранила подчиненных, тем самым нарушив кодекс поведения госслужащего.

Патель унижала коллег, предъявляла к подчиненным завышенные требования и создала в ведомстве "атмосферу страха", цитирует издание выводы из служебного расследования. Сообщается, что доклад должен быть обнародован уже сегодня во второй половине дня.

По данным газеты, неприятная ситуация может не только изрядно подмочить репутацию Патель, но и стоить ей кресла. Впрочем, премьер Борис Джонсон, скорее всего, не оставит в беде ключевого министра своего кабинета.