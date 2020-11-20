Google выпустила Chrome для Mac с новым чипом

Google объявила о выхоже Chrome ARM64 для новой версии компьютеров Apple. Теперь при загрузке браузера пользователю будет предоставляться выбор - загружать версию для Intel или Silicon Apple.

Также Microsoft сообщила о том, что готовится особая версия браузера Edge на базе Chromium, которая предназначена для Apple M1.

M1 support is in the works, stay tuned 😊 — Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) November 18, 2020

Новые компьютеры на чипах M1 Apple представила на прошлой неделе. Разработчики уже начали оптимизировать под них свои приложения.

Перевод всех компьютеров на собственные чипы в Apple планируют в ближайшие два года. Таким образом, перед разработчиками стоит задача за это время адаптировать свои продукты под новую архитектуру ARM.