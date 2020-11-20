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Google выпустила Chrome для Mac с новым чипом

Текст:   Виктория Чернышева
20.11.2020,  
17:44
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Google объявила о выхоже Chrome ARM64 для новой версии компьютеров Apple. Теперь при загрузке браузера пользователю будет предоставляться выбор - загружать версию для Intel или Silicon Apple.

Также Microsoft сообщила о том, что готовится особая версия браузера Edge на базе Chromium, которая предназначена для Apple M1.

Новые компьютеры на чипах M1 Apple представила на прошлой неделе. Разработчики уже начали оптимизировать под них свои приложения.

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Перевод всех компьютеров на собственные чипы в Apple планируют в ближайшие два года. Таким образом, перед разработчиками стоит задача за это время адаптировать свои продукты под новую архитектуру ARM.

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