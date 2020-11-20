Граждане забрали из банков свыше 260 млрд рублей за месяц

Вклады населения в банках в октябре без учета средств на счетах эскроу сократились на 0,8%, в том числе в связи с ростом популярности альтернативных инструментов инвестирования, сообщает Банк России.

В целом средства физлиц за месяц в банках сократились на 111 млрд руб. (-0,3%, до 32,556 трлн руб.), а без учета счетов эскроу (благодаря ипотечному буму они выросли на 156 млрд руб.) граждане забрали из банков около 267 млрд руб., следует из бюллетеня ЦБ "О развитии банковского сектора РФ в октябре 2020 года".

"На фоне низких депозитных ставок (4,42% в третьей декаде октября) население продолжает вкладываться в альтернативные инструменты", - указывает Банк России.

В октябре брокерские счета на Московской бирже открыли более 736 тыс. человек, что стало максимальным месячным показателем за всю историю, с начала 2020 года - более 3,6 млн человек. Активность частных инвесторов в октябре на бирже также достигла рекорда: сделки совершали более 1,2 млн человек.

Существенное сокращение средств физлиц в банках наблюдалось также в апреле (на 589 млрд руб.), когда после введения режима самоизоляции граждане перевели часть сбережений в наличные.