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20.11.2020 12:41
Рубрика: Власть

Игорь Краснов предложил закрепить в законе понятие геноцида народов СССР

Текст: Иван Егоров
"Необходимо законодательное регулирование вопросов увековечения памяти мирного населения Советского Союза, подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны", - заявил Генеральный прокурор Игорь Краснов, выступая на международном форуме "Уроки Нюрнберга", посвященном 75-летию начала Нюрнбергского процесса.
Фото: Евгений Халдей / РИА Новости Фото: Евгений Халдей / РИА Новости
Фото: Евгений Халдей / РИА Новости

Глава надзорного ведомства предлагает внести изменения в принятый 25 лет назад Федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Эти изменения, по его словам, должны быть направлены на законодательное установление незыблемости принципов международного права, признанных Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала, а также закрепить такие понятия, как "нацизм", "фашизм", "геноцид народов Советского Союза".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Игорь Краснов предложил дополнить закон и положениями о запрете реабилитации и пропаганды нацизма, об обеспечении защиты исторической правды, противодействии фальсификации фактов истории. Как это уже частично предусмотрено уголовным законодательством.

Еще один важный момент, на который обратил внимание Генеральный прокурор: в некоторых регионах уже существует такое понятие, как дети войны, и проекты успешно реализуются. Вместе с тем на федеральном уровне проект "О детях войны" рассматривается законодателями уже несколько лет - с 2014 года.

"Полагаю, что работу по его принятию необходимо завершать", - подчеркнул Краснов.

По его мнению, подобные законодательные инициативы будут иметь важное политическое значение на международном уровне для сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации фактов о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны.

Власть Работа власти Правительство Генпрокуратура Вторая мировая война

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