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20.11.2020 19:30
Рубрика: Общество

Инфекционисты определили пик заразности коронавируса

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Масштабный метаанализ вирусной нагрузки SARS-CoV-2 показал, что инфицированный им человек наиболее заразен для окружающих в течение пяти дней после появления первых симптомов. Об этом заявили ученые из Университета Сент-Эндрюс в Великобритании, их выводы опубликованы в журнале Lancet Microbe.

Фото: РИА Новости
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Медики изучили 98 исследований, основанных на клинических данных пациентов, которые проходили лечение в стационарных условиях. Авторы рассчитали среднюю продолжительность выделения вирусной РНК, получили данные об изменении вирусной нагрузки и определили успешность выделения вируса из различных образцов, собранных в течение болезни.

Анализ показал, что жизнеспособный SARS-CoV-2 в респираторных образцах культивируется в течение первой недели заболевания. При этом, несмотря на высокую нагрузку вирусной РНК, после девятого дня с момента появления симптомов живой вирус выделить не удалось.

- Наши результаты согласуются с исследованиями, выводы которых указывали на то, что большинство случаев передачи вируса происходит на очень раннем этапе, особенно в течение первых пяти дней после выявления симптомов. Этот период является пиковым, хотя в некоторых случаях заразность может сохраняться до девяти дней. Это еще раз доказывает важность самоизоляции при проявлении первых признаков COVID-19, - заявила руководитель исследования, инфекционист Мюге Шевик.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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По ее словам, средняя продолжительность распространения вирусной РНК в организме заболевших составляет: в верхних дыхательных путях - 17 дней, нижних дыхательных путях - 14,6 дня, стуле - 17,2 дня. Генетический материал SARS-CoV-2 может обнаруживаться в образцах респираторных органов или стула в течение нескольких недель, но после девяти дней живых вирусов выявлено не было.

По словам Шевик, также выяснилось, что бессимптомные пациенты на начальном этапе так же заразны, как и заболевшие с явными симптомами. Однако вирусный материал выводиться у них быстрее, то есть период заразности существенно меньше. Точную продолжительность этого показателя еще предстоит установить.

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