Интервью главы ФНС Даниила Егорова "Коммерсанту" и "России 24". Главное





О работе с большим массивом данных

- Мы должны понимать, что информация, которая содержится в ФНС,- это активы. Они могут быть использованы не только в налоговых целях, и здесь, с одной стороны, очень важна защита информации, а с другой - нужно понимание, что мы можем серьезно помогать экономике, и не только госорганам, и не только субсидиями. Например, мы можем системно поставлять обезличенные данные в рынок, чтобы они давали добавленную стоимость. И отсюда, собственно, появляется новая функция ФНС, о которой раньше речи не было,- функция поставщика данных.

- Данные о том, сколько субсидий мы выдали и какому количеству компаний, были публичны. Не много, не мало, но каждый месяц, если мы говорим о субсидиях на поддержание занятости, их получали больше 1 млн компаний в месяц, где работает более 3,7 млн человек.

- Нам совсем не нужны "все данные", нам нужны только те данные, которые позволяют собирать налоги. Если данных будет очень много (а поскольку у нас богатый опыт работы с данными), очень много данных ничуть не лучше, чем мало - мы предпочтем те, которые более операбельны. Из просто данных ради данных и прозрачности ради прозрачности ценности не рождается.

О новой реальности для компаний

- С 1990-х число выездных проверок уменьшилось в 130 раз, в среднем в 2010 году проверялись девять налогоплательщиков из тысячи, а по итогам 2019 года - один налогоплательщик из тысячи. По итогам 2019-го проверки малого бизнеса затронули одного налогоплательщика на 5 тысяч. Но наша задача - сделать так, чтобы эти цифры были практически нулевыми.

- Скоро у нас на сайте ФНС появится "калькулятор" по внедрению электронного документооборота - он позволит руководству компании просчитать, что даст внедрение цифрового документооборота и за какое время такой проект окупится.

- Я глубоко убежден, что эффективность побеждает. И компании, и госорганы, которые будут адаптироваться к новым реалиям раньше, будут иметь больше шансов на выживание. Отсюда и большой вопрос - и его все чаще будут задавать: что такое компания как структура? Соединение людей в виде организационной структуры для производства товаров и услуг, я уверен, подвергнется очень серьезной реформации. В новой реальности не нужна будет бухгалтерия, иначе будет устроено управление кадрами, а может быть, даже и руководство компанией.

- Мы шаг за шагом идем к тому, чтобы забрать на себя издержки по расчету налогов у налогоплательщиков.

О новых возможностях для налогоплательщиков

- С 15 марта 2021 года ФНС начнет принимать заявления на вычеты в упрощенном порядке - в личных кабинетах клиентов будут ждать предзаполненные формы, их нужно будет проверить и подписать. Срок получения вычета за счет информационного взаимодействия и предварительной проверки налоговым органом права налогоплательщика на вычет сократится более чем в два раза - до полутора месяцев вместо четырех.

- Мы находимся в изучении технологии блокчейна, чтобы применять ее на постоянной основе. Это позволит сократить неопределенность в отношении выдачи кредитов, следовательно, снизит риски и снизит ставки по кредитам.