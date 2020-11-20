Итальянские ученые раскрыли тайны роскошного дворца императора Калигулы

Итальянские археологи завершили исследования городского поместья античного императора Калигулы. Дворец со зверинцем и садом располагался в Риме под фундаментом здания XIX века на площади Виктора Эммануила II.

Как сообщает Daily Mail, раскопки велись три года, в ходе которых было обнаружено много артефактов. В том числе кости лапы льва, зуб медведя, останки страусов и оленей. Предполагается, что звери использовались для цирковых представлений императора.

Исследователи также нашли семена экзотических растений, произраставших на окраинах Римской империи, часть белой мраморной лестницы и водопроводную трубу.

- Мы можем представить себе императора Калигулу, идущего по этой монументальной лестнице, чтобы насладиться дворцовым зрелищем, - сказал доктор исторических наук Серлоренци.

Интерьеры демонстрируют "живые" настенные росписи, выполненные на влажной штукатурке. Они также облицованы сложным мрамором, имеющим сложные канавки, которые были заполнены резными кусками мрамора другого цвета.

Справка "РГ"

Император Калигула родился под именем Гай Юлий Цезарь Германик в 12 году нашей эры. Ему было 24 года, когда он стал римским императором после того, как его мать и братья умерли в тюрьме по обвинению в государственной измене. Еще в детстве ему дали прозвище Калигула, или "маленький ботинок", из-за крошечной обуви, которую он носил. Своим правлением Калигула запомнился современникам и потомкам как жестокий и сладострастный тиран-безумец. В 41 году Калигула был зарезан вместе со своей женой и дочерью.