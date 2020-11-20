Гигантский астероид приблизится к Земле 29 ноября

Астероид 153201, чьи размеры от 370 до 820 метров, приближается к Земле. Об этом сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.

Максимально с нашей планетой астероид сблизится 29 ноября в 08.00 мск. Это будет расстояние в 11 раз превышающее дистанцию до Луны, сообщает РИА Новости. Астероид не представляет для нас угрозы, хотя и относится к потенциально опасным, поскольку пересекает орбиту Земли.

По оценке базы данных Asterank, в которой собраны данные о тысячах небесных тел, стоимость полезных ископаемых на астероиде 153201 оценивается в 17,4 миллиарда долларов. Он содержит никель, железо и кобальт.