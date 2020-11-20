Кабмин выделит 4,2 млрд рублей на поддержку киноиндустрии

Сказать, что представители киноиндустрии, как и других отраслей, ощущали в период пандемии беспокойство по поводу того, выживут ли кино и кинотеатры, в целом, ничего не сказать. Отрасль была под угрозой существования.

Кинотеатры выживали с трудом и были вынуждены переформатироваться, дистрибьюторы страдали не меньше. Те, кто занимается съемочным процессом, кинопроизводители, били во все колокола. То, что их услышат наверху, сомнений не было. И вот правительство России протянуло руку помощи. Конкретнее, распространило заявление о том, что выделит на поддержку киноиндустрии 4,2 млрд рублей. С этой предложением выступило министерство культуры. Оно заключалось в том, что следует выделить из резервного фонда средства в размере 4,2 млрд рублей для дальнейшего распределения между организациями, осуществляющими производство, прокат и показ национальных фильмов. Соответствующее распоряжение будет опубликовано в ближайшее время.

"В условиях ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, указанное решение позволит поддержать киноиндустрию - от кинотеатров до кинопроизводителей. Предполагается, что помощь будет оказана через Федеральный Фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) более 500 организациям"- говорится на сайте правительства.

В нем же указывается на то, что предлагаемые меры позволят компенсировать часть долговых обязательств, накопленных в связи с приостановкой деятельности организаций, а также часть недополученных доходов на фоне падения объема национального рынка кинопроката и снижения посещаемости кинотеатров в связи с введенными ограничениями.