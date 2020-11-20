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20.11.2020 14:59
Рубрика: Общество

Как пройдет национальный чемпионат "Абилимпикс"

Текст: Ксения Колесникова
С 23 по 29 ноября в очно-дистанционном формате состоится VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс" (входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей"). Он соберет более двух тысяч участников на площадках 81 субъекта России. Соревнования будут проходить по 77 компетенциям.

Главная новинка этого года - мобильное приложение, через которое можно следить за всеми мероприятиями. В нем личный профиль участника, программа, спикеры, лента новостей и чат. Через него жители регионов смогут в онлайн-режиме наблюдать за ходом соревнований своих земляков, а также за церемониями открытия и закрытия чемпионата "Абилимпикс".

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Самыми популярными компетенциями чемпионата стали три направления -  "Обработка текста", "Швея" и "Поварское дело".

"Обработка текста" - лидер в количественном списке компетенций чемпионата. Предварительное число участников здесь - 104. Из них 58 студентов, 23 школьника и 23 специалиста. Компетенция относится к направлению деятельности IT-технологии и включает в себя процесс ввода, редактирования и форматирования текстовых документов.

В компетенции "Швея" участвуют 80 человек, из них 32 студента, 37 школьников и 11 специалистов. Участникам компетенции в рамках соревновательной программы нужно сшить женскую блузу в разных вариантах, в зависимости от профессиональной категории участника. "Швея" относится к направлению деятельности сферы услуг/сервиса, как и компетенция "Портной", по которой будут соревноваться 79 участников чемпионата.

В компетенции "Поварское дело" примут участие 76 человек: 53 студента, 12 школьников и 11 специалистов. "Поварское дело" включает в себя конкурсное задание, в ходе которого участникам будет необходимо приготовить блюдо, сложность которого зависит от профессиональной категории участника.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Все задания будут оцениваться дистанционно. Главные эксперты и их заместители, находясь в Москве, с помощью очно-дистанционной связи будут наблюдать за ходом чемпионата из центра координации главных экспертов (ЦКГЭ), а участники, находясь у себя в регионе, будут выполнять конкурсные задания на площадках, которые располагаются в образовательных учреждениях того или иного субъекта страны.

Деловая программа чемпионата будет посвящена повышению качества профессионального образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ, трудоустройству и сопровождению инвалидов молодого возраста при получении профессионального образования, вопросам доступной городской среды и другим.

Всего по результатам проведения чемпионата с 2017 по 2019 год было трудоустроено более четырех тысяч участников соревнований "Абилимпикс", а всего в них приняло участие более 25 тысяч человек.

Общество Образование Экономика Работа Рынок труда

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