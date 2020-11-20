Канада и США оставят границу закрытой до 21 декабря

На фоне пандемии коронавируса власти Канады и США решили не открывать границу еще как минимум один месяц - до 21 декабря. Об этом в четверг заявил министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Уильям Блэр.

По его словам, речь идет о продлении запрета на необязательные поездки. Блэр пояснил, что это необходимо для безопасности жителей двух стран из-за коронавируса, пишет ТАСС.

Канада и США имеют самую протяженную в мире сухопутную границу - почти девять тысяч километров. Она была закрыта 21 марта для всех необязательных передвижений граждан двух стран, в частности для туристов. Тогда премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения граждан через границу.